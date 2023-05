Matera si assegna titolo “Città del pane”! Per la minoranza è “il pane del peccato”

Il Consiglio comunale di Matera, nella seduta che si è svolta ieri, ha deliberato a maggioranza (beneficiando anche del voto del consigliere di opposizione Nicola Casino) di attribuire alla Città il titolo “Città del pane”. Associare Matera al Pane è la cosa più naturale di questo mondo, ma la circostanza ha visto i rappresentanti del popolo che siedono nella massima assise cittadina dividersi quasi a metà. Con ben 15 consiglieri di opposizione che bollano la decisione come frettolosa, un cedimento a spinte personalistiche, incongrua “prima il titolo…e chissà come è quando… le motivazioni … a quello che oggi appare solo un nuovo sterile pennacchio“….mentre “andava preparata per tempo, tramite manifestazioni e incontri pubblici, convegni e seminari, con l’Università e il coinvolgimento di esperti di più discipline, in modo tale da riempire di valori partecipati il momento deliberativo, riconoscibile quindi su più ampia scala, come avrebbe meritato, non solo nel chiuso dell’aula consiliare.” A seguire la nota del Comune:

Matera è ufficialmente “Città del pane”

“È stata approvata ieri dalla maggioranza del consiglio comunale, la delibera con la quale si conferisce formalmente a Matera il titolo di “Città del pane”. Un atto che impegna l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, a promuovere e favorire “ogni progetto, evento promozionale legato alla filiera del grano duro locale -si legge nella delibera- iniziativa culturale, di educazione e informazione, utile a valorizzare il prodotto tipico locale, espressione ed elemento identitario della cultura materana (…)”. Importante è anche l’indicazione di: “(…) favorire l’inizio di un percorso che possa portare all’attivazione di una De.co. (Denominazione di origine comunale), certificazione attribuita in ambito agroalimentare comunale”, auspicando la collaborazione di università e associazioni di categoria”. Com’è noto, il pane rappresenta per Matera un autentico simbolo d’eccellenza, con la sua caratteristica forma “a cornetto”, che per analogia è simile al paesaggio murgiano e rappresenta dalla notte dei tempi il fulcro dell’economia locale e del territorio. Poche città al mondo possono vantare la presenza di un forno con oltre settemila anni di vita, che si trovava in località “Trasano” e fu scoperto da un gruppo di archeologi francesi e italiani, tra cui Giuliano Cremonesi. Il reperto neolitico è esposto nel giardino del museo “Ridola”, ma altri forni risalenti alla più giovane età del Bronzo sono stati ritrovati in città, simbolo di una tradizione millenaria, mentre le modalità di cottura del pane di Matera risalgono ai tempi del regno di Napoli, quando furono fissati i precetti come quello di imprimere all’impasto i classici tre tagli, che vanno a formare altrettante gobbe, simbolo della Trinità ma anche degli elementi che lo compongono; acqua, terra e fuoco. Poi l’usanza, oggi non più seguita, di imprimere al pane il marchio distintivo della famiglia che lo produceva, con un timbro in legno, per poterlo distinguere quando si cuoceva nei forni collettivi o di comunità. Oggi molti di questi storici timbri, sono custoditi nel museo Ridola. Dal pane è nata anche la florida industria molitoria cittadina, che tra Ottocento e Novecento ha sfidato i mercati internazionali, confermando la sua qualità in tutta Europa. Una storia di emancipazione economica e uscita dalla feudalità, che passa anche attraverso il pane, fin dal 1663, quando Matera divenne capoluogo di Regione. Infine, l’origine religiosa perché il patrono di Matera Sant’Eustachio, ovvero dal greco “colui che produce buone spighe” come conferma l’iconografia classica del santo, che liberà miracolosamente la città dall’assedio dei saraceni. Ancora oggi, nel giorno della festa del santo, si benedicono le sementi per un buon raccolto. Una tradizione importante, insomma, che valorizza la decisione di battezzare Matera come Città del pane. “Ora si avvierà un percorso di valorizzazione con la collaborazione dell’università e delle associazioni di categoria. -ha commentato il sindaco Bennardi- Ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, che hanno sottoscritto la dichiarazione. Mi rammarica che dopo ben due commissioni dedicate e un lungo dibattito in Consiglio, che ha portato a importanti modifiche del provvedimento, alcuni consiglieri dell’opposizione hanno ritenuto votare contrari o astenersi”. Nel 2008 il pane di Matera ha ottenuto dalla Commissione europea il marchio Igp (Indicazione geografica protetta), il cui regime di tutela è stata rinnovata nel 2018. La proposta di “Matera Città del pane”, è stata presentata nel settembre scorso dalla locale Confesercenti dopo il Congresso eucaristico nazionale svoltosi in città e dedicato proprio al tema, durante il quale il Papa ha definito Matera città del pane.”

…..e quella dei consiglieri di opposizione: “Da poche ore Matera è divenuta “Città del pane”, titolo che si aggiunge a Città dei Sassi, Città della Pace, Città Unesco, Civitas Mariae e via cantando. La prossima volta forse toccherà ai divani. Insomma, la maggioranza si è attribuita una sorta di laurea senza aver sostenuto alcun corso di studio, evitando un cammino preparatorio condiviso e all’insegna dei valori, non condizionato da banale ansia da prestazione. Ma siamo ormai abituati a queste amenità dell’Amministrazione a trazione 5 Stelle.

Una nuova prova di muscoli sostanzialmente indifferente alle enormi distese di cereali delle campagne materane che hanno plasmato il paesaggio con i suoi cicli vegetativi, fino a divenire primato commerciale e alimentare della nostra comunità. Seguire le traiettorie dei cereali che portano al grano, all’avena, all’orzo, al farro e ad altre produzioni minori, ma anche alla farina, alla pasta, al pane e a una infinità di prodotti da forno, in realtà, significa percorrere un cammino preciso. Un patrimonio non meno importante, fatto di eredità concrete – ovvero di tecniche e strumenti – ma costituito anche da ricchezza immateriale, come le tradizioni, i simboli, la memoria collettiva.

Avremmo voluto celebrare in termini meno frettolosi e superficiali Cerere e i suoi preziosi doni, la loro trasformazione in cibo per i popoli meridiani, i profondi legami della comunità con le sue millenarie vicende sociali, agricole e alimentari, la vitalità conferita dalla coltivazione dei cereali al territorio. Il provvedimento presentato in aula nasce invece morto.

Giugno, la falce in pugno, usavano dire i nostri nonni. La maggioranza la falce l’ha brandita per decapitare le buone pratiche di un’iniziativa che avrebbe dovuto seguire una sua maturazione naturale a valle di una accorta semina e quale preludio di una utile lievitazione, fino ad apporre correttamente il timbro, come si usava nei nostri antichi forni. Questa volta, però, è stato impresso su una massa informe tipica del “pane del peccato”, quello che veniva preparato senza amore, nessuna passione e che non nutriva, anzi, una volta infornato, finiva per diventare velenoso per chi provava a mangiarlo.

Bisogna dirlo, il timbro ha la forma di un ricatto, consumato nella maggioranza. Rimane il rammarico da parte di alcuni esponenti dell’opposizione per aver ceduto al solito attaccamento al gonfalone della città, in cui le spighe rappresentano già una eloquente narrazione. Palese l’inutilità di un atteggiamento collaborativo, rifiutato, e dell’impossibilità di dare anima a un provvedimento che arriva ultimo e sudato, alla stregua di una coccarda senza spessore, sbiadita, perché priva di contenuti, frutto delle solite pressioni nei confronti anche di quanti sono stati costretti a piegare la testa, pur sapendo che insieme si sarebbe potuto fare di più e meglio.

L’iniziativa andava preparata per tempo, tramite manifestazioni e incontri pubblici, convegni e seminari, con l’Università e il coinvolgimento di esperti di più discipline, in modo tale da riempire di valori partecipati il momento deliberativo, riconoscibile quindi su più ampia scala, come avrebbe meritato, non solo nel chiuso dell’aula consiliare.

Di contro, non è certo edificante assistere a una sorta di infruttuosa fusione a freddo nel triste stagnetto in cui è affogata e si è persa un’altra buona occasione per la crescita della città. Si procede come il gambero, prima il titolo di Città del pane e chissà come è quando matureranno le motivazioni per dare sostanza a quello che oggi appare solo come un nuovo sterile pennacchio, una inconcludente imposizione alla comunità piegata unicamente agli interessi di pochi.”

I consiglieri comunali:

Pasquale Doria

Liborio Nicoletti

Cinzia Scarciolla

Milena Tosti

Marina Susi

Immacolata Milia Parisi

Giovanni Schiuma

Carmine Alba

Tommaso Perniola

Angelo Lapolla

Rocco Sassone

Augusto Toto

Mario Morelli Adriana Violetto