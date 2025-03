Matera sembra un presepe? I candidati delle primarie sono la ”Stella cometa”…

… ed è cosi a giudicare dal pannello (quello che abbiamo fissato, tra i tanti che sono passati ) che campeggiava sul palco del cineteatro Guerrieri per l’incontro con i materani dei candidati sindaci delle primarie aperte del 6 aprile https://giornalemio.it/politica/primarie-aperte-a-matera-abbiamo-spaccato-e-riaperto-confronto/ . Abbiamo potuto assistere a poche battute,a mezzogiorno inoltrato, a causa di impegni domenicali, e Cinzia Scarciolla, Adriana Violetto- al cento del palco- Roberto Cifarelli, Nicola Casino e Paolo Grieco si sono soffermati proprio sui temi caldi che colpiscono, in negativo, la Città dei Sassi. E quella frase ” Matera sembra un presepe, Sì perchè la rete idrica , i posti letto in ospedale e la rete ferroviaria sembrano quelli di Betlemme di 2000 anni fa” sintetizza tra amare considerazioni e paradossi storici ( su servizi e infrastrutture in quel tempo non c’erano) cosa non va e che sono state un po’ il polso di considerazioni su Matera, alcune ci hanno ricordato il festival dell’Invidia sociale, del polso del laboratorio dei tavoli tematici ad Area 8.



Turismo? In attesa del destination manager, di una organizzazione e gestione a tempo pieno del settore da parte di figure specializzate, e di un bando eventi comunale affidato a una direzione artistica che punti sulla qualità di spettacoli ed eventi, si attende che il lavoro di rete prosegua e che la futura Amministrazione comunale abbia le competenze giuste per migliorare l’offerta. Una scommessa… La sanità per esempio con un Ospedale Madonna delle Grazie, scientificamente depotenziato negli anni- e con responsabilità precise di governi del centrosinistra e del centro destra, con sponda locale… e con un modello centralizzato della sanità di Basilicata che ha accumulato deficit e alimentato la migrazione sanitaria. Se non si parte da qui, restituendo autonomia decisionale ai territori, da Matera a Melfi, dalla Val d’Agri a Policoro non si va da nessuna parte. Anzi.



I candidati sindaci, sintetizziamo, hanno chiesto che Matera debba essere autorevole e concreta nel confronto con la Regione Basilicata ed è una battaglia che ha bisogno del sostegno, cercando di superare le logiche di campanile che devono fare i conti- è un dato oggettivo- con il ”peccato originale” di una Regione nata con due province ma dal peso amministrativo e territoriale che penalizza proprio la provincia di Matera con 31 comuni rispetto ai 100 di Potenza. Praticamente non c’è storia. La ”Stella cometa” dei candidati sindaci, rafforzata da un Patto, all’insegna dell’Uno per tutti, tutti per Uno”, https://giornalemio.it/politica/tutti-per-uno-e-primarie-libere-per-tutti-il-6-aprile/ , dopo il voto delle Primarie per la scelta del primo cittadino, invita a impegnarsi per Matera, per una politica di rilancio che riguarda i giovani che continuano ad andar via, ai servizi, al lavoro e alla necessità di rafforzare il lavoro di rete e di confronto con altre realtà: sia in Basilicata, che con regioni vicine e la Puglia per la posizione di Matera è tra queste, che con il Mediterraneo e il mondo intero. Altrimenti resteremo un presepe, con una immagine da cartolina o selfies che paga fino a un certo punto. E le valigie e la bici posizionate sul palco, con significati scontati, invitano a lavorare sodo, a pedalare…