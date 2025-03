Matera protagonista, incontro dibattito sul suo futuro

…e su quello della Basilicata, naturalmente. A parlarne con un incontro a più voci , mercoledì 2 aprile alle 17.00, presso la sala convegni della Camera di commercio, è il battagliero movimento che incornicia in un logo identitario la ”Città dei Sassi’ , circondato da foglie dorate di grano e in basso da verdi foglie d’ulivo. Simboli di tenacia, per quanti sono attenti alla storia locale, che devono fare i conti con crisi croniche alimentate dall’emigrazione, dal taglio dei servizi, da una scarsa coesione territoriale che ha alimentato un inevitabile ”effetto zattera” e un accentramento di funzioni -come si fa spremendo un limone- dalle conseguenze evidenti. E’ un dato di fatto che così si è persa autonomia decisionale e che si attende il suono delle campane, spesso a martello, da Roma Caput Mundi. Si vivacchia, come si suol dire, senza un progetto sulle cose da fare- ma supportate da buon senso e da cultura di impresa- che potrebbero cominciare con il cambiare le cose. Servono capacità, idee e spirito ”leale” – e sottolineamo questo aspetto- di collaborazione tra territori e città. Purtroppo la strada era e resta in salita per la struttura ”amministrativa” di questa regione con due province e un peso specifico volutamente sbilanciato su Potenza (100 comuni)rispetto ai 31 di Matera. Sulla carta non c’è storia. Servirebbe un moto di reazione della gente di Lucania, come hanno scritto intellettuali, storici e politici illuminati del passato. Dal dibattito sul tema ” Quale futuro per Matera e la Lucania?” ci si attendono utili proposte di lavoro. Non è facile. A parlarne, come riportato nella locandina, lo storico e critico letterario Giovanni Caserta, l’ex parlamentare Tito Di Maggio, l’ex consigliere regionale Enzo Acito e il parroco della Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Pisticci scalo don Giuseppe Ditolve. Modererà i lavori l’avvocato Leonardo Pinto, presidente dell’associazione Matera Protagonista.