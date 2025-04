Matera protagonista fa un passo indietro. E gli altri? Nel limbo

Senz’altro una scelta di coerenza, quella di Matera Protagonista e del candidato sindaco Leonardo Pinto, che hanno provato a riflettere, lanciare un messaggio di ”discontinuità” con quanto visto in altri contesti che hanno disorientato non poche un elettorato, che deve trovare motivazioni e percorsi per superare delusioni e indifferenze di un astensionismo che deve preoccupare e non poco quanti scenderanno in campo per le comunali di maggio. Nella nota che segue le motivazioni di una scelta. Restano una esperienza e la volontà di continuare a lavorare sui temi della città e di una regione, la Basilicata, alle prese con l’emigrazione e il taglio dei servizi. E gli altri? Dopo la scomparsa del tavolo del centrosinistra e la scelta di alcuni, è il caso di M5S e Psi, di andare da soli. Siamo agli appelli dell’ultima ora o alle scelte di resterà nel limbo o di accasarsi, individualmente, dove possibile…



“MATERA PROTAGONISTA” NON PARTECIPERA’ ALLA CORSA DELLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI

Gli aderenti e i soci fondatori di “Matera Protagonista”, in considerazione dei fallimenti politici ed amministrativi dell’ultimo decennio e delle relative cause, hanno deciso -sin dall’inizio della fase preelettorale- di evitare accordi e contrattazioni elettorali finalizzate, tutte, alla tutela di interessi personali e di gruppi.

In tale fase, giorno dopo giorno, è accaduto di tutto e di più: primarie per la scelta del candidato sindaco tra forze politiche trasversali (unico caso al mondo); campo largo del centrosinistra tra alleati-avversari, scioltosi come la neve al sole; campo largo del centrodestra con colpi di coda per recuperare l’irrecuperabile; transumanze politiche ciniche alimentate da spropositate ambizioni personali.

A tutto questo va aggiunta l’accademia della “Buona Politica”, promossa e gestita da docenti storicamente responsabili della “Mala Politica”.

Questo il quadro politico, desolante, esistente oggi a Matera che fa prevedere, nella fase del ballottaggio per la elezione del Sindaco, oggettivamente inevitabile, altre trattative e altre contrattazioni non migliori e diverse da quelle finora svolte.

A chi deciderà di andare a votare toccherà scegliere per il meno peggio, ammesso che esista; oppure, altro parametro sarà ” il favore” per l’amico o il parente (al quale, secondo una certa radicata ” cultura”: non si può negare il proprio sostegno).

Ma la politica è altra cosa!



“Matera Protagonista”, per i suoi principi fondanti e lo spirito che la anima, sebbene sollecitata, come detto, si è tenuta fuori da contrattazioni elettorali; e ciò al fine di evitare di fare le stesse cose che hanno fatto e continuano a fare i responsabili dei fallimenti politico-amministrativi di maggioranza e di opposizione.

Tale scelta ha portato alla decisione di non partecipare alle prossime elezioni comunali, con il proposito e la consapevolezza di voler proseguire, senza condizionamenti e con maggiore determinazione e incisività, il percorso intrapreso per la tutela del “bene comune” dei Materani e dei Lucani.

Matera, 23 aprile 2025

Dott.ssa Cristina Casalnuovo – Segretaria “Matera Protagonista”