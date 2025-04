“Matera protagonista” di Leonardo Pinto va avanti nel nome di Mario Manfredi

Tra i tanti rumors di cui abbiamo riferito circa l’abbandono del campo di gioco da parte dei numerosi candidati sindaci per Matera, quello riferito all’avvocato Leonardo Pinto sembrerebbe non veritiero. Al momento, infatti, come da nota che riportiamo a seguire, dopo una riunione svoltasi ieri sera (un’altra ne seguirà domani sera) si è deciso di proseguire il cammino perchè “Il progetto di “Matera Protagonista” intende essere la prosecuzione della sana Amministrazione Manfredi, nel corso della quale le prepotenze e le disinvolture politiche non trovarono spazi.”

“MATERA PROTAGONISTA”, Locomotiva della Lucania, CONTINUA IL SUO PERCORSO”

“Ieri sera Matera ha risposto alla chiamata; quindi, HA FATTO UN SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI il progetto civico teso a coprire i vuoti della politica, caratterizzata da alchimie e inconcludenti furbizie elettorali, per “occupare” l’Amministrazione civica. Domani sera alle ore 18,30, ci rivediamo nella sede dell’ex banca Pescopagano, zona Pino, Liceo Scientifico, per continuare ad operare per il bene di Matera e della Lucania. L’incontro sarà nuovamente aperto a tutti coloro , insofferenti del teatro politico-elettorale cui stiamo assistendo a Matera, per dignità e amor proprio, intendono esercitare il loro di diritto di voto nell’interesse della Città non solo per una buona ed efficiente Amministrazione, ma anche per generare una classe dirigente -degna di questo nome- che al momento non esiste. L’attuale situazione porta a ricordare il periodo confuso e nebuloso, come l’attuale, degli inizi degli anni novanta, quando per i fallimenti e gli intrighi all’interno e all’esterno dei partiti, fu necessario “chiamare in servizio” un non politico, il Prof.Mario Manfredi, docente universitario, candidato Sindaco, il quale da solo, APPOGGIATO DA UNA SOLA LISTA, fece vincere Matera e i Materani. Nel corso della consiliatura Manfredi, mi fu chiesto di presiedere la Commissione Urbanistica per evitare il “sacco della città”. Cosa che feci, riuscendo nell’obiettivo. Diventai amico di Mario Manfredi, persona perbene, di elevata statura morale e culturale; il ns. rapporto amicale, durato fino a quando recentemente è venuto a mancare, ci ha consentito di svolgere insieme tante iniziative politico-culturali, anche in ambito forense e in materia di giustizia. Il progetto di “Matera Protagonista” intende essere la prosecuzione della sana Amministrazione Manfredi, nel corso della quale le prepotenze e le disinvolture politiche non trovarono spazi. Il testamento di Mario Manfredi, Sindaco , è riportato nel libro “Signor sì”, scritto e presentato dopo la conclusione del suo mandato. L’iniziativa provocò malumori nei politicanti di professione, tornati ora con prepotenza alla ribalta. Dunque proseguiamo nella ns. missione civica; appuntamento a domani sera, domenica, ore 18,30, sede ex banca di Pescopagano, zona Pino-Liceo Scientifico.”