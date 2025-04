Matera Protagonista con Pinto e la squadra all’ultima chiamata

Niente listarelle, ma un impegno preciso per dare una svolta alla politica della Basilicata, alle prese con emigrazione, desertificazione dei servizi e i soliti giochi di potere per il podere ( con la ”d” per indicare la cosa pubblica che diventa privata) che da Potenza a Matera hanno portato o porteranno a un ”calderone” di interessi dalle ricadute immaginabili…Leonardo Pinto, che stasera incontrerà la comunità locale a Pescopagano ( Potenza) lancia l’ultimo-appello chiamata per una scelta che possa tornare utile per una presenza alle comunali di Matera e, in prospettiva, per la Basilicata che è il nome con il quale è contrassegnata la nostra regione nella Costituzione e nello statuto regionale.



APPELLO – ULTIMA CHIAMATA

Stasera incontro ore 19,30 presso ex banca Pescopagano – zona Pino – Liceo Scientifico

“Matera Protagonista”, Locomotiva della Lucania, è nata per affrancare Matera e la Lucania da un sistema politico-istituzionale guidato da conclamati incompetenti e infedeli, riconosciuti tali unanimemente, responsabili della desertificazione progressiva delle aree interne della regione, abbandonate al loro destino che costituiscono l’80% del territorio lucano. Dove mancano servizi pubblici essenziali, ad iniziare da presidi sanitari pubblici efficienti, scuola pubblica efficiente, rete viaria che ne eviti l’isolamento, mentre abbondano scempi territoriali speculativi, come l’eolico e il fotovoltaico, l’inquinamento di vaste aree non bonificate con seri danni alla salute (aumento malattie tumorali) ed alle attività produttive agricolo-zootecniche sempre più in calo. Tutto ciò, nonostante la Basilicata-Lucania sia la regione più ricca d’Europa e, al tempo stesso, purtroppo, la più povera.

Abbiamo svolto importanti incontri pubblici sull’autonomia differenziata, sulla necessità di collegamento di Matera alla ferrovia nazionale, sul referendum che prevede il trasferimento di Matera in Puglia, sulle immense ricchezze naturali (risorse minerarie, idriche e paesagistiche) indicando inutilmente le strade da percorrere per una corretta e proficua gestione delle stesse nell’interesse ed a favore -soprattutto- delle comunità locali, come giusto che sia.

Si è trattato di un percorso non breve, che ci ha fatto scoprire imbrogli politici preordinati, cocretizzatisi con la pessima la riforma del titolo V della Costituzione, con la mala sanità, la mala giustizia, la pessima gestione delle risorse idriche e minerarie; da ultimo abbiamo scoperto l’inutile, quanto pericolosa ipotesi di trasferire Matera in Puglia.

In tutto questo, politici e partiti, tutti, sempre assenti, infastiditi dalla trattazione di cose concrete, serie e importanti non funzionali ai loro interessi di parte, salvo qualche eccezione come l’Avv.Donato Lettieri, attuale coordinatore regionale di AVS (Verdi e Sinistra) e dell’iniziale attenzione del Presidente Bardi, poi vanificatasi. Mentre vi é stata, e ne va dato atto, la costante attenzione della Chiesa e della Conferenza Episcopale di Basilicata, ad eccezione di Mon.Orofino di Tursi, di Comunione e Liberazione, amico di Chiorazzo, la cui imposizione, come candidato presidente della Regione, ha stravolto il quadro politico regionale, che continua a stravolgere con accordi elettorali finalizzati, ora, alla “conquista” dell’amministrazione civica materana; mentre la sua cooperativa Auxilium intrattiene con la Regione contratti per centinaia di milioni di euro, prorogati, come riferito dai giornali.

Tale quadro desolante ha suggerito la partecipazione di “Matera Protagonista” con propria lista e candidati alle prossime elezioni comunali, affinché Matera assumesse il ruolo di locomotiva della Lucania, e non solo.



Per raggiungere tale obiettivo è necessario un candidato Sindaco competente, conoscitore della macchina amministrativa e una squadra in grado di compiere tale missione. Infatti, non si tratta di vincere le elezioni ma di amministrare affinché Matera diventi, come detto, locomotiva della Lucania.

Mi é stato chiesto pubblicamente, e ne sono onorato, di candidarmi come Sindaco; ho dato la disponibilità condizionata alla collaborazione di una “squadra” capace di amministrare e compiere la missione.

Al momento, sarebbe disponibile una lista che potrebbe fare un buon risultato elettorale (2-3 consiglieri), ma la missione non si compirebbe e a questo non sono interessato. Infatti, la mia ambizione non è quella di fare il Sindaco ostaggio di ricatti politici, cui non cederei mai e neppure di tornare a fare il consigliere comunale; il mio obiettivo e quello dei soci fondatori di “Matera Protagonista”, come noto, é quello di far cambiare passo alla politica, salvare Matera e la Lucania onorando il debito che abbiamo verso i giovani affinché smettano di emigrare.

Pertanto, non dobbiamo presentare una “listarella”, ma una squadra capace di tenere a freno le spregiudicatezze urbanistiche, le lezioni patetiche di buona politica dei responsabili della mala politica, che dia nuova linfa amministrativa alla Città e alla Regione.

Incontriamoci stasera per decidere se continuare o fermarci.

Il cambiamento vero si ottiene con la disponibilità e l’impegno di chi é capace e credibile. Diversamente, come dice Franco Cordero, persiste la patologia del morbo italico: sudditanza congenita alla ricerca di pessimi padroni.

A stasera, dunque, ore 19,30 presso ex banca Pescopagano – zona Pino – Liceo Scientifico.

Sono invitati amici e parenti e tutti quelli che, per dignità e amore proprio, vogliono liberarsi dal teatro politico ignobile cui stiamo assistendo in questi giorni.

Leonardo Pinto

.