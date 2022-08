Matera: prossima l’assegnazione di aree all’ATER per realizzare case popolari

“I consiglieri comunali Michele Paterino, Mariacristina Visaggi e Franco Di Lecce in data 21 giugno 2022, presentavano una interrogazione consiliare diretta al sindaco finalizzata ad accelerare l’assegnazione di aree all’ATER, già nella disponibilità della amministrazione comunale nell’ambito di “Matera ‘90”, per realizzare alloggi popolari da destinare alle famiglie a basso reddito sempre più numerose nella nostra città che come già evidenziato nella citata interrogazione non hanno capacità di risparmio né di accesso al credito per l’acquisto della prima casa, né possono permettersi di affittare una abitazione a prezzi sostenibili.

L’assessore al Patrimonio, Maria Pistone, come da impegni assunti in consiglio comunale, d’intesa con il sindaco Bennardi , ha subito dato indirizzi al dirigente del settore manutenzione urbana di predisporre una proposta di deliberazione di consiglio comunale (numero 62/2022 in data 10.8.2022) , che prossimamente verrà esaminata dalla competente commissione consiliare e successivamente sottoposta alla approvazione del consiglio comunale.”

E’ quanto preannunciano i tre consiglieri comunali con un comunicato stampa in cui aggiungono che:

“La delibera prevede l’assegnazione all’ATER di un primo lotto utile per la realizzazione di 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, le cui risorse finanziarie necessarie sono già nella disponibilità dell’Ente.

Esprimiamo piena soddisfazione per il provvedimento predisposto ritenendo importante, soprattutto in questa fase, accelerare i processi decisionali per dare risposte concrete a tutte quelle situazioni di disagio sociale ed economico presenti nella nostra comunità.

Naturalmente condividiamo anche le preoccupazioni dell’assessore all’urbanistica Nicoletti che ritiene giusto e doveroso realizzare alloggi per i più bisognosi ma ritiene altresì necessario costruire insieme all’ATER le condizioni per una migliore qualità dell’abitare anche nell’edilizia pubblica.

Giudizio positivo anche sulla volontà di costituire a livello comunale uno sportello casa unitamente all’assessorato al Patrimonio e alle Politiche sociali, nonché un Osservatorio con lo scopo di reperire e diffondere dati, informazioni e analisi sulle necessità abitative in città che l’amministrazione comunale potrà utilizzare nella fase di programmazione per decidere non solo cosa recuperare o costruire ma soprattutto dove, per chi e come . “