Matera, Policoro, Potenza e Lavello tappe Comitato ”Sì” referendum giustizia

A comunicarlo la segreteria regionale di Forza Italia che ha promosso incontri per venerdì 27 a Matera, con inizio alle 18.00, presso l’Hotel San Domenico al Piano e per sabato 28 alle 10.30 a Policoro presso la sede degli azzurri e alle 17.30 a Potenza presso il Grande Albergo e il 1 marzo a Lavello, alle 11.00, presso la Nutri plant in vista del referendum fissato per il 22 e 23 marzo. Alle iniziative, che vedranno i contributi di amministratori locali, operatori della giustizia, di quadri di partito, interverrà il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati.



IL COMUNICATO STAMPA

Segreteria Regionale

Basilicata

Potenza, 25/02/2026

“Sì a una giustizia giusta”: al via gli incontri di Forza Italia in Basilicata

Forza Italia Basilicata, come anticipato nella conferenza stampa dello scorso 31 gennaio, inizierà da questo fine settimana a promuovere degli incontri sui territori per presentare le ragioni del Sì al prossimo referendum sulla riforma della giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo 2026. A questi eventi ne seguiranno degli altri nel mese di marzo con l’obiettivo di raggiungere i cittadini di tutti i territori lucani.

Saranno questi dei momenti di confronto e di dibattito, che vedranno protagonisti la classe dirigente azzurra e tutti gli iscritti, e delle occasioni per comprendere a fondo una riforma che finalmente potrà garantire al nostro Paese una giustizia davvero giusta, libera dalle correnti, scevra da condizionamenti e che consentirà ai cittadini di avere un giudice realmente terzo rispetto all’accusa.

Si partirà da Matera, venerdì 27 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Hotel San Domenico. All’evento, che vedrà intervenire il Ministro per le Riforme istituzionali nonché Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, saranno presenti, per i saluti istituzionali, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore Regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e il Segretario Provinciale di Forza Italia Matera, Gianluca Modarelli. A moderare il dibattito sarà l’avvocato Livia Lauria, Responsabile provinciale del Comitato per il Sì, ed interverranno l’avvocato Annamaria Buccico, Responsabile Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, e l’onorevole Vincenzo Viti.



Sabato 28 febbraio, alle ore 11:30, presso la sede di Forza Italia di Policoro, sita in Piazza Heraclea, continuerà il confronto che vedrà la partecipazione, per i saluti istituzionali, di Franca Civale, Segretaria cittadina di Forza Italia, Carmelinda Magno, Segretaria cittadina di Azzurro Donna, Giuseppe Maiuri, Consigliere comunale, Antonella Iacovino, Segretaria provinciale di Forza Italia Giovani Matera, e del Segretario provinciale Gianluca Modarelli. Interverranno Livia Lauria, Responsabile del Comitato per il Sì, i Consiglieri Regionali Gianuario Aliandro, Michele Casino e Fernando Picerno, l’Assessore Francesco Cupparo e il Presidente Vito Bardi. Le conclusioni del dibattito, che sarà moderato da Nicola Viola, saranno affidate al Ministro Casellati.

GLI INCONTRI DI POTENZA E LAVELLO

