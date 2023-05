Matera. Passa il bilancio. Contenti sindaco, M5s. Critico Fdi : hanno toppato!

C’è un dato oggettivo. Il bilancio consuntivo 2022 è passato con i voti della maggioranza, che in consiglio con gli interventi di Campo Democratico, Verdi e M5S, avevano in qualche maniera ”ricucito” – almeno nelle intenzioni- dopo la decisione del sindaco Domenico Bennardi di ritirare le deleghe agli assessori, dopo che gli incontri con alcune componenti -per una verifica attesa da tempo- si era concluso con un ” non possiamo” come abbiamo spiegato nel servizio https://giornalemio.it/politica/crisi-al-comune-presidente-conte-pensaci-tu/. Confronto tra le parti in corso e spetterà al sindaco decidere il da farsi con tre ipotesi sul campo. Per la giunta Bernardi ter potrebbe venir fuori un nuovo esecutivo con parziali riconferme e nuovi ingressi, facendo attenzione ai nuovi equilibri nei partiti che hanno avuto perso qualche componente, a una soluzione di tutti tecnici oppure a un rompete le righe e si conclude la legislatura. Cosa alquanto improbabile, visto che a tanti non conviene andare a casa in vista delle regionali o perchè stare comunque in consiglio comunale conviene eccome. Tenendo conto che l’arrivo di un commissario prefettizio resta sempre una sconfitta per la politica e per qualcuno potrebbe riservare amare sorprese, tra interessi e desideri che – invece- potrebbero maturare se si ha pazienza di aspettare e di stare , come si dice in dialetto, ”mminz o’ sciuch” nel gioco della politica. Anche questo è un bilancio, aldilà dei numeri e delle voci del consuntivo. Le note del sindaco, del movimento cinque stelle a firma di Tiziana De Palo,sono improntate a soddisfazione e ottimismo. Quelle di Fratelli d’Italia,dei consiglieri Toto Augusto e Mario Morelli, fanno le pulci alla maggioranza voce per voce e parlano di plateale toppatura. Attendiamo il prossimo documento finanziario.



IL COMUNICATO DEL COMUNE

Maggioranza comunale approva il bilancio consuntivo 2022 con un aumento di 10 milioni sul fondo cassa dell’anno 2021

È stato approvato nella serata di oggi a maggioranza, il bilancio consuntivo 2022 che fa registrare un aumento del fondo cassa di ben 10 milioni rispetto all’anno precedente, grazie a una sapiente gestione delle riscossioni con 5 milioni in più, a fronte di una soglia invariata dei pagamenti. Soddisfatto il sindaco, Domenico Bennardi, per la tempistica in linea con le raccomandazioni prefettizie anche alla luce della ritrovata compattezza della maggioranza di governo, che ha portato all’approvazione dei regolamenti su IMU e TARI.

“La presenza di tutti i consiglieri di maggioranza e il voto favorevole al consuntivo è un importante segnale di unità e compattezza – dichiara il Sindaco – per portare avanti con rinnovato spirito di responsabilità e maturità politica i provvedimenti della massima assise comunale e le linee programmatiche. Auspico ora che si possa arrivare ad una rapida intesa anche per la ricomposizione dell’esecutivo in giunta attraverso il confronto con tutte le forze politiche della coalizione.”

Sul fronte finanziario, si evidenzia la stabilità dell’ente, quindi la crescita della capacità di spesa e la lotta all’evasione. In particolare, il risultato di amministrazione complessivo, è pari a circa 53,5 milioni, suddiviso in: 26,6 accantonati a fondi come previsto dalla normativa vigente; 23,2 milioni destinati alla parte vincolata da legge e/o da regolamenti; 1,9 milioni di avanzo destinato ad investimento e 1,6 di avanzo libero di amministrazione. Le spese correnti impegnate ammontano a circa 55 milioni su una disponibilità complessiva di circa 72, quindi il 76,3% di quanto stanziato è stato speso con un aumento della capacità di spesa pari al 4% sul 2021. Undici milioni (da 74 del 2021 a 85 del 2022) sono le maggiori entrate, con un importante aumento della percentuale di riscossione, che passa dal 77% del 2021 all’82% nel 2022; sono state riscosse entrate (tributarie, trasferimenti correnti, extratributarie ed entrate in c/capitale) per 70 milioni di euro, a fronte dei 57 del 2021. Cresce anche la capacità di spesa generale, intesa come rapporto tra somme impegnate e quelle stanziate, che si attesta all’81% rispetto al 78% del 2021, a fronte di una riduzione dei crediti del Comune di circa 2 milioni, dai 17 del 2021 ai 15 attuali. Merito anche della scelta di affidarsi all’ADER (Agenzia delle entrate e riscossione) per ridurre i crediti, i cui effetti potranno essere valutati in occasione dell’approvazione del prossimo rendiconto. I debiti fuori bilancio ammontano a circa 184mila euro (178.216 derivanti da sentenze e solo 5.607 derivanti da lavori di somma urgenza), somma decisamente inferiore rispetto al 2021, durante il quale furono riconosciuti circa 3,5 milioni. Importante anche la lotta all’evasione che ha portato ad accertare crediti per un milione, dei quali un’alta percentuale già incassati. Quindi l’ente ha un buon grado di solidità economica e finanziaria, merito anche dell’intuizione dell’assessore al Bilancio, Arcangelo Colella, di reperire risorse finanziarie da destinare alla spesa corrente, riducendo gli accantonamenti ai fondi ed evitando aumenti dell’imposizione fiscale. Infatti, si registra anche la riduzione di oltre il 49% dei debiti commerciali scaduti e non pagati, che nel 2022 ammontano ad 1,2 milioni, rispetto ai 2,3 del 2021, e la drastica riduzione del tempo medio di ritardo nei pagamenti, che passa dai 18 giorni del 2021 ai soli 3 giorni del 2022, il che significa che il Comune nel 2022 ha pagato i propri debiti molto più velocemente rispetto al 2021. Questi elementi hanno consentito di liberare nel bilancio di previsione, 500mila euro dal fondo di garanzia debiti commerciali, che potranno essere utilizzati per la spesa corrente.



LE CONTESTAZIONI DI FRATELLI D’ITALIA

Gruppo Fratelli d’Italia Matera sul Rendiconto di gestione 2022.

Il rendiconto è il documento con cui la Giunta rendiconta e certifica, alla fine dell’anno, le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente comunale di fronte al Consiglio, che ha la competenza per l’approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del comune.

L’Amministrazione Bennardi, doveva cogliere la sfida importante già nel primo periodo di questa legislatura: gestire il cambiamento, risanare il comune e metterlo in condizione di operare con tranquillità per i prossimi decenni; e per raggiungere tale scopo era necessario impostare correttamente i fattori di successo dell’organizzazione della macchina comunale, così come l’ex assessore al Bilancio aveva più volte esternato in vari interventi pubblici, quali: la scelta della struttura organizzativa più adeguata, il corretto dimensionamento delle risorse all’interno della struttura ,la gestione dei carichi di lavoro, il controllo delle performance, i sistemi di comunicazione e reporting. Niente di tutto questo è stato messo in atto almeno fino ad oggi. Il sindaco, ha voluto essere il solo uomo al comando, eliminando tutte le voci che potevano far nascere un contraddittorio costruttivo prima all’interno della sua maggioranza e poi con le minoranze.

Questo è il terzo conto consuntivo dell’Amministrazione Bennardi, sono passati 30 mesi dal suo insediamento ma i problemi sono sempre gli stessi al di là di quello che le cifre riprodotte da questo consuntivo possono raccontare. In primis abbiamo il problema della riorganizzazione qualitativa del personale, nonostante i tanti concorsi espletati per le nuove assunzioni ancora oggi riscontriamo dei seri problemi per la tenuta di questa Amministrazione vista la carenza di tecnici. I problemi del personale che poi sono stati evidenziati nell’analisi del rendiconto sottolineano questa situazione gravosa che ha causato ritardi nella realizzazione delle numerose opere pubbliche per l’anno 2022 finanziate e non appaltate, infatti a fronte di 121 milioni di investimenti programmati solo 9 milioni di euro ne risultano essere stati impegnati. Il rendiconto di gestione vorrei ricordare è lo strumento di sintesi per la dimostrazione dei risultati di gestione ottenuti in termini di efficienza e di efficacia rispetto agli obiettivi programmati. Ha una duplice funzione: dare dimostrazione riassuntiva delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione e dei risultati conseguiti, nonché consentire il controllo sia da parte degli organi che hanno conferito il potere di gestione, quindi il Consiglio e la Giunta, sia da parte degli organi di controllo esterno. Al contrario di quello che il sindaco Bennardi nel corso dei lavori del Consiglio Comunale ha rilevato rispetto ad una situazione tranquilla dei conti, ci tengo a precisare che dall’analisi della documentazione si evince che anche per l’anno 2022 questa Amministrazione ha “toppato” rispetto ai tanti obbiettivi non raggiunti e soprattutto per Il mancato recupero dei crediti che il Comune di Matera vanta, non lo diciamo solo noi di Fratelli d’Italia ma anche i Revisori dei Conti, che nella loro relazione raccomandano l’Ente e per esso la Giunta e il Consiglio Comunale a monitorare sempre e con la massima attenzione non solo le spese, ma soprattutto di agire per acquisire le entrate.



Vediamo ora brevemente quali erano gli obiettivi previsti nel DUP 2022 e nel Piano delle performances, che a chiusura dell’esercizio e quindi del rendiconto non si sono realizzati.

Il settore Sassi che doveva essere il cuore pulsante di questa Amministrazione oggi risulta paralizzato, ci sono pratiche di richieste di subconcessioni inevase ed impolverate che giacciono negli armadi degli uffici ancora ​in fase di discussione, la definizione dell’iter amministrativo per gli immobili da assegnare in subconcessione destinati ad attività culturali ed il relativo bando di assegnazione in subconcessione e locazione restano un miraggio; il completamento dell’iter per la settima convenzione con il Demanio per il trasferimento di ulteriori immobili nei Rioni Sassi è ancora fermo ai box; la predisposizione della procedura per la valutazione in ordine al rinnovo del subconcessioni trentennali in scadenza e già scadute ancora oggi bloccata; nulla sull’aggiornamento dei canoni delle subconcessioni; nulla sull’attuazione degli interventi alla legge77 del 2006, ancora il nulla sul programma di edilizia residenziale pubblica per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei Rioni Sassi legge 179/92, nulla sulla costituzione dell’osservatorio permanente previsto dal piano di gestione del sito Unesco, nulla sulla gestione e quindi l’apertura dell’immobile di rione pianelle, bene confiscato alle mafie poi ristrutturato e destinato a centro di educazione alla gestione e alla sostenibilità del paesaggio, nulla sull’assegnazione dei locali del comparto del complesso del Casale, così come nulla sulla mancata apertura del presidio medico e della sede distaccata della polizia locale oggi ancora chiusa.

Per quanto riguarda il settore manutenzione urbana che fine ha fatto il bando per l’ affidamento all’esterno del servizio di custodia e mantenimento dei cani ormai in proroga non ricordo più neanche da quanti anni, forse una decina; che dire poi sulla mancata definizione delle procedure per l’approvazione del progetto esecutivo nel Centro raccolta di comunale Matera Nord, sulla mancata modifica al regolamento di polizia mortuaria, sul censimento delle concessioni dei loculi e quindi sul recupero delle somme dovute per i contratti dei loculi scaduti già dal 2009 per il Nuovo Cimitero in contrada Pantano e negli anni novanta per il cimitero di via IV Novembre pari a circa 10 milioni di euro, che dire sulla mancata installazione delle centraline per la verifica dell’aria e quella degli eco-raccoglitori premianti.

Per il settore della manutenzione opere pubbliche, non sono stati appaltati per il Bando Periferie Verde di comunità la Villa di Piccianello, il Parco del Castello e quello di Serra Venerdì, la Fabbrica del Carro, ancora fermi i lavori per il completamento del parco di Serra Rifusa, del recupero del Casino Dragone, dell’adeguamento del cinema Kennedy, quelli del completamento delle opere di urbanizzazione della zona 33., la costruzione di Scuola Torraca, Luoghi del silenzio, i lavori di ampliamento della sede municipale e tante altre opere finanziate ma ancora ferme.

Per quanto riguarda il settore Polizia Locale, Mobilità Sostenibile e Commercio, il trasferimento nella nuova sede resta un miraggio, così come l’ istituzione della Polizia di prossimità, la creazione di nuclei specializzati, l’approvazione del PUMS con tutte quelle azioni che congiuntamente al settore lavori pubblici dovevano essere già avviate come ad esempio: la mobilità ciclopedonale con la realizzazione degli itinerari previsti ( velostazioni, percorsi ciclabili Matera nord e Matera sud), l’istituzione di un servizio urbano cadenzato tra il terminal di serra rifusa e Matera sud nei giorni festivi e prefestivi, l’istituzione della ZTL per gli autobus turistici con la realizzazione dei parcheggi di interscambio a mt sud e a mt nord , la mancata realizzazione di 2 velostazioni dei poli scolastici, del car pooling, carsharing, bikepooling e il bikesharing, così come l’installazione di una stazione metereologica munita di App per l’informazione alla popolazione; che fine ha fatto l’area di ammassamento soccorritori e risorse inserita nel piano di protezione civile ed individuata nella zona industriale La Martella, così come l’elaborazione della proposta di revisione del piano del commercio, della cittadella dell’artigianato e la creazione del marchio DOM per le imprese artigianali e agroalimentari .Questi, sono solo alcuni degli obiettivi non raggiunti dai vari settori per l’anno 2022. Il voto contrario del gruppo di Fratelli d’Italia, non è stato soltanto legato ad una valutazione del documento di bilancio presentato, ma anche a quello che nei primi 30 mesi questa Amministrazione ha realizzato.



PLAUSO DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE

CONSUNTIVO 2022: ANCORA SEGNALI POSITIVI DALL’AMMINISTRAZIONE BENNARDI

L’approvazione del consuntivo 2022 certifica due dati fondamentali: il primo che la maggioranza è compatta e coesa; il secondo, ancor più importante, è che i primi risultati del lavoro di questa amministrazione iniziano a essere rilevanti.

Il Rendiconto di gestione, documento di risultanza contabile, che risponde a delle logiche ferree che sono i principi contabili e che deve tenere conto della relazione dell’Organo di Revisione, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori, dal quale emergono alcuni passaggi significativi come la capacità di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti ma soprattutto che tutte le entrate nell’anno 2022 sono aumentate.

E mentre da un lato le riscossioni aumentano, quindi la capacità di spesa dell’Ente aumenta, dall’altro il Fondo Pluriennale Vincolato viene ridotto. Siamo passati da oltre 2 milioni nel 2021 a 715 mila euro nel 2022. Questo significa che entrate comunali, che altrimenti sarebbero state congelate, vengono svincolate potendo essere utilizzate per la spesa corrente cioè per servizi per il cittadino.

Il Rendiconto fotografa la situazione attuale: un’Amministrazione che dimostra una massima capacità di lavorare, di impegnarsi in termini di Attrattività Territoriale, Cura della città, cultura, Lavori Pubblici.

L’ottimo lavoro svolto fino ad ora dagli uffici finanziari e dall’assessore Arcangelo Colella ci danno la possibilità di guardare al futuro con più ottimismo e determinazione per continuare nel percorso tracciato dal sindaco Bennardi e dalla maggioranza tutta, con l’unico obiettivo di lavorare per il bene dei cittadini materani garantendo la massima regolarità delle procedure.

Tiziana De Palo

Movimento 5 stelle Matera