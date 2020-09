In questi giorni viene ampiamente ricordato che è dal 1994 (unica eccezione nel 2002 con Michele Porcari che vince al primo turno contro Michele Vizziello) che il ballottaggio per la scelta del Sindaco di Matera è diventato una costante. E che i ballottaggi siano una storia a parte rispetto al primo round della campagna elettorale, con chi era più avanti con i voti che, spesso, si è poi ritrovato perdente.

E’ successo nel 1994 con Mario Manfredi su Domenico Andriulli, nel 1998 con Angelo Minieri contro Saverio Acito, poi nel 2007 con Nicola Buccico che batte Franco dell’Acqua che aveva sfiorato il 50% al primo turno (ma quell’amministrazione durò poco). Nel 2009 arriva il commissario e l’anno dopo l’avvincente testa a testa tra Adduce e Tosto, con il primo che la spunta con soli 179 voti di distacco. Infine, è storia già più nota, nel 2015 De Ruggieri che arrivato secondo la spunta su Adduce.

E allora la storia si ripeterà anche questa volta?

Bennardi, con il suo 27,57% di partenza (e il sostegno di liste che hanno raccolto solo il 21,02%), la spunterà su Sassone che parte da un più sostanzioso 30,28% (e il sostegno di liste che hanno raccolto un 39,70% di consensi)?

E soprattutto, potrà riuscire l’impresa a Bennardi con la scelta appena resa ufficiale di non apparentarsi con nessuno?

La vedo dura, come direbbe un mio carissimo amico.

Per lo mezzo c’è quel circa 20% che ha scelto Schiuma e principalmente il come si schiererà il PD (ora orfano di Muscaridola) sia ufficialmente che ufficiosamente. E soprattutto, quell’arcipelago che guarda a sinistra e che costituisce l’anima di quel 10% raccolto da Pasquale Doria cosa farà? Per quanto riguarda quel circa 12% raccolto, messi insieme, da Braia e Trombetta dovrebbe essere una scelta obbligata sostenere Sassone, perchè in caso contrario non entrerebbero (a giudicare dalle ipotesi come quella che pubblichiamo in conclusione) nemmeno in consiglio comunale.

A voler guardare i freddi numeri sulla carta delle forze in campo, dunque, non ci dovrebbe essere partita.

Sassone, in onore anche al destino già impresso nel suo nome, dovrebbe indossare la fascia tricolore a ballottaggio concluso.

Le ragioni sono evidenti (le avevano già richiamate in un nostro precedente articolo) e risiedono essenzialmente nel fatto che (https://giornalemio.it/politica/tra-vecchio-e-nuovo-la-corsa-dei-magnifici-sei-alla-fascia-tricolore-di-matera/) il grosso delle liste escluse dal ballottaggio (ad eccezione di quelle a sostegno di Doria) sono più contigue per cultura, storia ed interessi al mondo raccolto intorno a Sassone. Con diverse di esse quest’ultimo potrebbe apparentarsi tranquillamente, ma anche no e beneficiarne comunque in termini di consenso.

Qual’è l’unica cosa che potrebbe fare cambiare l’esito ad una partita che già sembra segnata? IL CAMBIAMENTO!

Se davvero nella Città prevarrà questa voglia allora dovrà volente o nolente scegliere di andare a votare (cosa non scontata nel secondo turno) e votare per Bennardi!

Per rendersi conto del cambiamento che ne deriverebbe basta guardare la ipotesi di composizione del Consiglio Comunale (fonte Piero Quarto – Il Quotidiano del Sud) in caso di vittoria di Sassone e nel caso di vittoria di Bennardi.

Se vincesse Bennardi il consiglio comunale sarebbe rinnovato all’80%.

Se vincesse Sassone lo sarebbe al 67%. Ci sarebbe un rientro molto corposo di numerosi consiglieri uscenti, alcuni transitati da una parte all’altra compreso qualche ex assessore di De Ruggieri e vecchie immarcescibili conoscenze del tipo… a volte ritornano..

Leggere i nomi per credere (con l’avvertenza che trattasi di dati non ufficiali, che non si tiene conto di eventuali apparentamenti di Sassone al momento non noti e basandosi sulla norma che assegna il 60% dei seggi a chi vince al ballottaggio: 20 alla maggioranza e 12 all’opposizione).

Buon divertimento e buona scelta.

Nel CASO DI ELEZIONE DI BENNARDI SINDACO:

In maggioranza sarebbero eletti:

Per i 5 Stelle (11): Antonio Materdomini (500 voti), Francesco Salvatore (399 voti), Milena Tosti (276 voti), Angela Caldarola (199 voti), Gianfranco Losignore (173 voti), Emanuele Pilato (188 voti), Milia Parisi (169 voti), Filomena Fiore (168 voti), Tiziana De Palo (145 voti), Nicola Stifano (140 voti), Mimma Carlucci (123 voti)

Per Volt (4): Michele Paterino (191 voti), Liborio Nicoletti (181 voti), Mariacristina Visaggi (174 voti), Paolo Di Lecce (159 voti)

Per Europa Verde-PSI (4): Gianfranco De Palo (260 voti), Biagio Iosca (213 voti), Mario Montemurro (152 voti), Lucia Anna Stigliani (115 voti)

Per Matera 3.0 (1): Cinzia Scarciolla (74 voti)

In minoranza:

Per Fratelli d’Italia (2): Augusto Toto (643 voti) e Mario Morelli (voti 388)

Per Forza Italia (2) : Adriana Violetto (796 voti) e Nicola Casino (754 voti)

Per la Lega (1): Francesco Lisurici (339 voti)

Per il PD (2): Tommaso Perniola (544 voti) e Carmine Alba (523 voti)

Per Matera sempre insieme (1): Angelo Lapolla: 475 voti

Per Matera per Schiuma sindaco (1): Marina Susi (431 voti)

Rocco Sassone: candidato sindaco della coalizione di centrodestra

Pasquale Doria: candidato sindaco per Matera Civica

Giovanni Schiuma: candidato sindaco del centro sinistra

Invece, NEL CASO DI ELEZIONE DI SASSONE SINDACO:

In maggioranza sarebbero eletti:

Per Forza Italia (6): Adriana Violetto (796 voti), Nicola Casino (754 voti), Luciano Loschiavo (643 voti), Angelo Montemurro (527 voti), Angelo Bianco (469 voti), Eustachio Di Lena (288 voti)

Per Fratelli d’Italia (5): Augusto Toto (643 voti), Mario Morelli (388 voti), Vito Sasso (331 voti), Rocco Buccico (309 voti) e Giuliano Paterino (288 voti)

Per la Lega (4): Francesco Lisurici (339 voti), Daniele Fragasso (242 voti), Cosimo Damiano Cinnella (241 voti), Domenico Fittipaldi (215 voti)

Per Matera Sempre insieme (3): Angelo Lapolla (475 voti), Roberto Suriano (404 voti), Maria Piera Sarra (145 voti)

Per Cambiamo Matera (1): Giovanni Angelino (258 voti)

Per Matera Patrimonio Comune (1): Rosa Mastrosimone (375 voti)

In minoranza:

Per il PD (3): Tommaso Perniola (544 voti), Carmine Alba (523 voti), Raffaele Cotugno (474 voti)

Per il Movimento 5 Stelle (2): Antonio Materdomini (500 voti), Francesco Salvatore (399 voti)

Per Matera per Schiuma sindaco (1): Marina Susi (431 voti)

Per Europa Verde-PSI (1): Gianfranco De Palo (260 voti)

Luca Braia – candidato sindaco per Matera 2029

Nicola Trombetta – candidato sindaco per Liberi

Pasquale Doria – candidato sindaco per Matera Civica

Giovanni Schiuma – candidato sindaco per il cenrosinistra

Domenico Bennardi – candidato sindaco per coalizione Movimento 5 Stelle-Europa Verdi-PSI, Matera 3.0 e Volt.