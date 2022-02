“Era naturale per una città come Matera, plasmata interamente intorno al concetto di uso, riuso e conservazione dell’acqua, aderire con entusiasmo ad una simile iniziativa” scriveva il Sindaco Domenico Bennardi a fine dicembre scorso schierando ufficialmente Matera fra le città che sostengono la candidatura dell’Italia ad ospitare il X Forum Mondiale dell’Acqua nel 2024 (https://giornalemio.it/cronaca/matera-sostiene-candidatura-dellitalia-per-il-x-forum-mondiale-dellacqua-nel-2024/).

Ma la domanda che a fronte di tale iniziativa si pone il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua è (organizzazione che anni si batte a difesa dell’acqua e che ha promosso ed organizzato il referendum del 2011 in cui 27 milioni di italiani hanno dichiarato di volere che l’acqua sia pubblica e non utilizzabile come merce): ma Bennardi ha capito cos’è World Water Forum? Un evento “organizzato dalle multinazionali dell’acqua il cui intento è quello di privatizzare questo bene comune indispensabile alla vita e di usarlo allo scopo di ricavare lauti profitti“? Come si concilia con il suo essere del M5S che ha da sempre al centro del suo programma la difesa dell’acqua pubblica?

Ma ecco il testo della nota del Forum che chiede –insieme al Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata– un incontro al primo cittadino della Città dei Sassi:

“La città di Matera, su indicazione del Sindaco Bennardi, ha deciso di sostenere la candidatura italiana ad ospitare nel 2024 il Forum Mondiale dell’Acqua.

Ma il Forum Mondiale dell’Acqua è organizzato dalle multinazionali dell’acqua il cui intento è quello di privatizzare questo bene comune indispensabile alla vita e di usarlo allo scopo di ricavare lauti profitti.

E allora come si spiega questa decisione di un sindaco che, peraltro, fa parte del Movimento 5 Stelle la cui prima Stella -non dimentichiamolo- è proprio quella della difesa dell’acqua?

E’ caduto in una trappola oppure ha scientemente ignorato uno dei pilastri ideali del Movimento di cui fa parte?

Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, che è invece quello che da molti anni si batte a difesa dell’acqua e che ha promosso ed organizzato il referendum del 2011 in cui 27 milioni di italiani hanno dichiarato di volere che l’acqua sia pubblica e non utilizzabile come merce, stigmatizza questa iniziativa del Sindaco Bennardi e chiede, insieme al Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata, un incontro da cui si spera possa scaturire un ripensamento ed il rapido ritiro del sostegno di Matera alla candidatura italiana.”