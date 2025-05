MAterA nel cuore con la ‘’A’’ di Agna e Amore per la città

Giovanni Angelino, leader di una lista che sta lavorando per città e candidature da moti mesi non poteva scegliere giornata e quartieri migliori per sottolineare come voglia partire dalla lettera ‘’A’’ che sta per amore e cuore per Matera, presentando i candidati insieme al candidato sindaco Roberto Cifarelli al rione Agna e nella ricorrenza della festa di tutte le madri.( la A che ritorna). Un segnale che parte da una delle punte estreme di Matera, che ha e avrà bisogno di maggiori attenzioni per migliorare funzioni e vivibilità.



COMUNICATO STAMPA

Piazza delle Costellazioni nel quartiere Agna Le Piane a Matera il luogo scelto per la presentazione della lista “Matera nel cuore” in vista delle prossime elezioni comunali nella città dei Sassi. Una scelta non casuale quella del leader di “Matera nel cuore”, Giovanni Angelino, per ribadire la necessità di rilanciare e valorizzare le aree più periferiche della città di Matera, completamente abbandonate negli ultimi anni.



All’incontro hanno partecipato il candidato sindaco Roberto Cifarelli, il presidente di “Matera nel cuore” Giovanni Angelino e i candidati consiglieri della lista: Giovanni Angelino, Pasquale Stella Brienza, Aldo Buonsanti, Salvatore Caputo, Giovanna Casamassima, Lucia Ciuffreda, Pietro Daraio, Filomena Rossella Dell’Agli, Debora Ferorelli, Janey Gismondi, Foyal Khan, Rocco Lopergolo, Antonino Marroccoli, Nicola Marzocca, Angela Menchise, Liliana Montani, Cosimo Damiano Paradiso, Felice Passarelli, Rosalinda Pischetola, Rares Andrei Pistinciuc, Gennaro Roseti, Adriana Sacco, Giuseppe Sarli, Beatrice Simone, Gianfranco Suglia, Matteo Pasquino Tarantino, Rossana Tarasco, Francesco Tralli, Antonio Trevisani, Valerio Padula, Donato Michele Paterino