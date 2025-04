Matera nel cuore con il candidato sindaco Cifarelli

E la scelta, come riporta la nota del coordinatore del movimento civico Giovanni Angelino, che in questi anni si è battuto per un candidato materano e con appelli rimasti lettera morta verso il centro sinistra, è a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli eletto nelle primarie libere indette dai ‘’Giovani per Matera-Matera per i giovani’’. E’ stato il successo di quella prova per fare ‘’ la scelta giusta’’. Di certo Matera nel cuore ci sarà sulle schede elettorali per le comunali del 25 e 26 maggio.



IL COMUNICATO STAMPA

Il Movimento Civico “Matera nel Cuore”, da anni impegnato nel promuovere la crescita civile e culturale della città di Matera, la sua attrattività turistica e la qualità dei servizi per i cittadini, conferma il proprio impegno a favore del benessere collettivo e dello sviluppo sostenibile di Matera.

In questo quadro, il movimento accoglie con particolare favore l’esperienza delle primarie dei giovani di Open City Matera, che hanno decretato la vittoria di Roberto Cifarelli. L’inaspettata e, per certi aspetti, straordinaria partecipazione popolare registrata in questa occasione rappresenta un chiaro segnale del desiderio di protagonismo e rinnovamento da parte della cittadinanza, soprattutto giovanile.

Matera nel Cuore ha scelto di condividere e sostenere il percorso intrapreso dai giovani per Matera – e Matera per i giovani – valorizzando l’energia civica emersa e il manifesto valoriale e programmatico da loro costruito con passione e visione.

Tale condivisione si concretizza nel sostegno a Roberto Cifarelli come candidato sindaco, in un’ottica di coerenza, apertura e responsabilità. Una scelta compiuta nell’interesse unico della città e per la città, per costruire insieme una Matera più giusta, moderna e vicina alle esigenze delle persone.

Movimento Civico Matera nel Cuore