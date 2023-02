“Matera nel cuore” con Angelino per la sanità e un candidato materano

Le questioni sono legate l’un l’altra e sono la cartina al tornasole, ormai unta e bisunta, della progressiva perdita di identità e di autonomia della Città dei Sassi. E questo a causa, negli anni, dell’assenza – tranne poche eccezioni e non con la continuità necessaria- di figure in grado di battere i pugni sul tavolo e anche sul muso, se occorre, a quanti a Potenza ma anche a Matera (venduti e mediocri sono ancora lì, purtroppo) fanno di tutto per lasciare le cose come stavano o per affossarle. La Sanità nè una conferma , con il depotenziamento dell’Ospedale ”Madonna delle Grazie”, con carenza di organici e funzioni e l’aumento della migrazione sanitaria. Disastro, perchè gran parte della gente non può più curarsi, cominciata – non dimentichiamolo- con le giunte di centrosinistra alla Regione e continuate con questa di centrodestra. La lista ” Matera nel cuore” sabato 18 febbraio, presso l’Hotel San Domenico, ha organizzato un incontro sul tema, invitando vari rappresentanti istituzionali. Ma per invertire la rotta serve gente credibile,che ci metta la faccia e se è il caso faccia ”mea culpa” per gli errori commessi. Le ipocrisie di maniera non servono. Troppi giri e raggiri che hanno portato alla situazione di oggi. Angelino va oltre, e non da ora, guarda alle elezioni regionali battendo la grancassa che serve un candidato materano, dopo le esperienze della Prima Repubblica di Gaetano Michetti e di Filippo Bubbico. E lui non gira intorno alla questione. ” Non ho preclusioni verso alcuno- afferma il commissario provinciale dell’Udc. Ma serve un candidato materano. Se altri continueranno a lavorare per salvare la propria poltrona, ammesso che ci riescano, avallando scelte potentine, non escludo di candidarmi alla guida della lista o a fare altre scelte”. Compresa quella di votare un candidato materano, espresso da altra area politica. Paradossale. Ma Angelino è coerente…



Emergenza Sanità nel Materano, incontro con l’associazione “Matera nel cuore”

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 10 nella sala convegni dell’hotel San Domenico a Matera è in programma la presentazione dell’associazione politica “Matera nel cuore” che discuterà in un incontro pubblico le criticità presenti nella Sanità materana.

Saranno presenti il commissario Udc della provincia di Matera, Giovanni Angelino, i consiglieri regionali Luca Braia, Roberto Cifarelli e Giovanni Vizziello, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese e alcuni consiglieri comunali di Matera.

Sono stati invitati anche i sindaci di Matera e della provincia