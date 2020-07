Un materano verace, Nino, che vive a Bari, sta seguendo con apprensione il preoccupante immobilismo della politica locale in vista delle elezioni amministrative di settembre, che dovranno portare nella Città dei Sassi alla elezione del sindaco, del nuovo consiglio comunale . E ha scritto a Francesco Saverio Acito alcune lucide riflessioni, che ci ha girato, e che pubblichiamo più avanti. Evidenziano lo strano clima di ”Quaresima ” o di ”Quarantena”, fate voi, che sta precedendo quell’appuntamento. Un clima di attesa, di immobilismo, che nasconde le consuete manovre sotterranee delle diverse posizioni di rendita, per fare le scelte giuste all’ultimo momento, all’insegna del ”prendiamo” o ”teniamo” il Comune e poi si vedrà. Nulla su progetti di largo respiro, quasi non ci fosse o non si volla portare avanti alcuna scelta decisionale. Una città cloroformizzata, disincatata, delusa, alla deriva in attesa di incontrare il suo destino. Nino, Saverio e i materani che vogliono bene alla città non ci stanno e suonano la ”Svegliaaaaa” per recuperare il tempo perso. Il conto alla rovescia è prossimo ai due mesi…Guardatevi, guardiamoci negli occhi. Al voto per uno scossone.

È grottesco – esordisce Nino-quanto tragico vedere come a un mese dalla scadenza del termine per il deposito delle liste per la partecipazione alla competizione elettorale comunale non si parli che di nomi “papabili”, assetti interni ai partiti, liste civiche che tanto civiche non sono. Nessun accenno a programmi e modelli di governance, nessun accenno ai materani. Sembra che non si tratti di andare a governare una città (con tutto quello che comporta) ma di stabilire chi sia il componente di un CdA qualsiasi (se non fosse che per quello occorre ormai una specifica competenza).Sembra che i materani con queste elezioni amministrative siano delle mere comparse da introdurre a comando.Sembra quasi che stiano aspettando che l’elezione del sindaco passi velocemente come un disbrigo di una pratica burocratica. Tanto poi ognuno vorrà pretendere qualcosa per se indipendentemente dagli altri.

D’altra parte neanche i materani mi sembra stiano scalpitando per ristabilire una decisa e più seria democrazia partecipativa. Anzi osservano lo spettacolo un po’ stanchi, come quando si è di ritorno dal mare e si è presi da quel torpore post bagno di sole. Sembra che neanche a loro interessi più di tanto.Sarebbe la sconfitta di una comunità, che non vuole esercitare la democrazia ma utilizzare le istituzioni come cosa propria (ad ogni livello). Ciò anche grazie a politici che hanno indotto i cittadini a ritenere che questa sia l’unica via”



Da qui la preoccupazione di una situazione di distacco, di ”disincanto” o ”desencanto” o di fredda o indifferente delusione che segue dopo a un’annata di ubriacatura di fuochi pirotecnici, come accaduto nell’anno da capitale europea della cultura, dove si è consumato tutto quanto si doveva consumare ma senza costruire nulla o lasciare in eredità per il futuro.E lasciando da parte i vuoti anglicismi della Legacy, eredità, alla cerimonia di chiusura è seguito il silenzio. Dov’e finita la Matera operativa, di quella cultura d’impresa accennata, rincorsa, scomparsa per l’assenza (voluta) di un piano turistico degno di tal nome. Nino, materano che vive a Bari, ma che torna periodicamente in città, ritorna sull’argomento.

“Non vorrei -aggiunge-che si stesse consumando quel pericoloso distacco emotivo tra la città e i suoi cittadini tanto da considerare la prima solo un dormitorio o la ragione di una rendita mentre le liberta si esercitano altrove (al nord, stando alle statistiche dei flussi emigratori).Tanti investimenti effettuati per fare cosa? All’indirizzo di chi? In quale prospettiva di crescita? Secondo quale visione prospettica della città?

Distacco che è iniziato (e non tanto) paradossalmente con Matera 2019, evento che mi sembra abbia visto protagonisti tutti, tranne che i materani; i quali hanno si partecipato, ma come quelle comparse nelle scene di folla dei film americani. Insomma, vuoi vedere che le scene di film girate a Matera hanno prodotto un insano effetto sui materani?”. I cittadini e la politica che fa? Si peoccupa di quanto accade e della deriva, e non solo progettuale, seguita al rallentamento procurato dall’epidemia da virus a corona con il ridimensionamento o chiusura di varie attività, sopratutto nel settore turistico?



“Ecco perché – continua Nino- chi esercita ruoli politici, venendo meno alla loro funzione di mediazione tra le necessità attuali e future della cittadinanza ed il decisore politico, si rivela portatore solo di privilegi e certezze economiche ormai davvero rare.

La ferrovia Matera-Ferrandina è una battaglia di retrovia e può al massimo lusingare chi potrà partecipare alla realizzazione dell’opera e compagnia cantante; non una parola sullo sviluppo della via di sviluppo possibile lungo la statale 7 in collegamento con Gioia del Colle; non una parola sulla direttrice della SS99.

Allora occorre fare presto, decidere per riuscire ad intercettare almeno un po’ di speranza in quei cittadini che soffrono e non possono fuggire da una città che si rivela fredda e matrigna con chi non ha la forza e la possibilità di essere protagonista attivo.

Non una parola si sta spendendo (rispetto a quanto è stato sicuramente detto e fatto durante tutto il periodo di preparazione dell’evento del 2019) per gli svilluppi di Matera in prospettiva futura oltre che presente Ne consegue che il voto “contro” ed i relativi sciacalli non cesseranno di pesare nelle scelte democratiche, rischiando di avviluppare Matera in un ciclo vizioso dal quale servirà un miracolo per uscirne”. Serve prendere il ” Bue” per le corna e poggia con forza, tenacia gli zoccoli sulla strada della ripresa. Ma senza perdere altro tempo. Matera merita di più…ma con l’impegno dei materani che le vogliono bene e vogliono scegliere e decidere per il suo futuro.