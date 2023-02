Matera: insediato il team di lavoro che dovrà elaborare il Piano strutturale

“In che direzione vuole andare Matera dal punto di vista urbanistico? È questa la domanda di fondo, a cui tecnici ed esperti del raggruppamento di imprese, composto dalla società cooperativa “Mate Engineering”, dello studio di architettura “Nigro”, dalla società cooperativa “Melting Pro” e dallo studio “Silva srl”, dovrà cercare di dare una risposta con la stesura del Piano strutturale. Il documento programmatico e strategico, infatti, individuerà le linee guida dello sviluppo urbano e sociale della città nei prossimi decenni.Questo primo incontro ha avuto l’obiettivo di avviare un confronto, finalizzato a porre le basi per la stesura del Piano strutturale comunale, che definirà le scelte strategiche di sviluppo della città e del territorio materano, e sarà accompagnato dalla Valutazione ambientale strategica (Vas). Un processo di pianificazione, come è stato rimarcato dagli esperti, capace di mettere in campo e attuare politiche di sviluppo e intervento, la cui realizzabilità maturerà nel tempo, essendo l’orizzonte temporale di un Psc medio lungo.” Un team di lavoro che, si è presentato ufficialmente ieri nel corso di un incontro presso la sala “Mandela”, con il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore comunale all’Urbanistica, Rosa Nicoletti, alcuni colleghi di Giunta e i referenti dei capigruppo consiliari. “Sarà un lavoro lungo, che prevede la compartecipazione attiva dei cittadini, coinvolti dagli esperti della Melting Pro, società partner che si occuperà proprio della comunicazione e dell’informazione.” Il pianificatore Raffaele Gerometta ha detto: “È evidente come l’esperienza accumulata negli anni in svariate città e regioni italiane tra analisi, studio delle maggiori criticità oltre alle proposte progettuali avanzate, ci fanno credere che, con la giusta e proficua collaborazione, anche tra Enti, associazioni e cittadini, si possa fare davvero un bel lavoro”.

