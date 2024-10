Matera in Puglia. Richiesta protocollata. E ora un lungo iter…

Puntuali come un orologio materano, per una volta, gli ex parlamentari Tito Di Maggio e Corrado Danzi, hanno protocollato in Municipio -con delega di 64 sottoscrittori- citando l’articolo 132 secondo comma della Costituzione Italiana la richiesta di ”indizione di Referendum popolare” con il quesito ” Volete che il territorio del Comune di Matera sia separato dalla Regione Basilicata per entrare a fare parte della Regione Puglia?”. Un percorso, hanno precisato i proponenti, già effettuato – per esempio- dal comune di Sappada (Belluno) e altri, che dovrà aver un passaggio in consiglio comunale. E qui il riferimento è all’articolo 58 dello Statuto comunale, che fissa materia e e modalità di accettazione della proposta. Punto sul quale Di Maggio e Danzi non hanno dubbi, fiduciosi che i materani ne abbiano abbastanza dello “strapotere” potentino, spesso avallato con il silenzio-assenso in una prassi di compromesso di quanti dovrebbero battere i pugni sul tavolo nei consessi regionale e nazionale. Del resto, e lo ripeteremo fino alla noia, la Basilicata è sbilanciata sul piano amministrativo e rappresentativo , con la provincia di Potenza che conta 100 Comuni rispetto ai 31 del Materano. Un rapporto senza storia, in salita, che avrebbe bisogno di un riequilibrio territoriale, una terza provincia.E Danzi ha ricordato la proposta avanzata con il parlamentare lucano Piero Di Siena ( L’Ulivo), ma che venne bocciata. Sarebbe toccato a Melfi.Sogni nel cassetto visti anche i rischi e le penalizzazioni dell’autonomia differenziata.



” L’iter burocratico comincia con il Comune – dice Di Maggio- e finisce nel momento in cui viene indetto il referendum. Il consiglio comunale ritengo non possa non darci l’ok . La nostra è una richiesta legittima. Quando avremo il risultato, espressione della volontà popolare, a quel punto toccherà alla Corte Costituzionale . Sì ci sono anche i pareri , non vincolanti, delle regioni Basilicata e Puglia. Se il referendum viene vinto a quel punto è il Parlamento che deve deliberare sulla questione”



E il resto della provincia? Dal Metapontino alle aree interne? E’ Corrado Danzi a precisare che è un primo passo e che in prospettiva il progetto di macroregione, prospettato 40 anni anni fa dalla Fondazione Agnelli, non è una ipotesi peregrina. ” Si tratta di un referendum consultivo- dice Danzi- e di una iniziativa dalla forte provocazione , nel senso che riteniamo come regioni scarsamente popolate come la nostra- purtroppo- e con un taglio continuo di servizi e di opportunità- non abbiano ragione di esistere. Hanno poco potere contrattuale e allora occorre unirsi. E la nostra proposta, condivisa da altri cittadini,è un po’ da apripista per le macroregioni”. Un percorso auspicato da più parti, ma senza la possibilità di attivare referendum regionali (in Basilicata sono 10 anni buoni che si attendono i regolamenti attuativi) non si va da nessun parte. Strategie del rinvio, insieme alla mancata riforma della legge elettorale che penalizza il Materano? Coincidenze? Visto che su questi due temi, in consiglio regionale da una parte e dall’altra, vice un condiviso silenzio? ” Esistono- aggiunge Danzi- i disegni di legge di iniziativa popolare, che in materia costituzionale prevedono l’adesione di 50.000 elettori su scala nazionale . Penso che possa essere un passo successivo”. Tanta carne al fuoco e volontà ad andare avanti, nonostante le esperienze di Matera si muove e del comitato di Taranto, con obiettivi diversi. Danzi, Di Maggio e i 64 firmatari decisi a raggiungere l’obiettivo, aggregando simpatie e sostegno. E alcuni in Municipio si sono fatti avanti con un ”Sono d’accordo… Quando si firma?”. Risposta secca,accompagnata da un fiducioso sorriso: ‘ Presto, presto. Attendiamo”.

L’ARTICOLO 58 DELLO STATUTO COMUNALE