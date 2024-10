Matera in Puglia? Pinto preferisce lavorare per una Matera ‘’protagonista’’

Poco considerazioni, alcune amare, riferite ai limiti dell’attuale classe dirigente materana con scarsa capacità progettuale e contrattuale, ma per l’avvocato Leonardo Pinto che lavora a una Primavera lucana, occorre impegnarsi per fare di Matera una città protagonista del suo futuro. Ma per farlo occorrono volontà, energie, fresche soprattutto,da chiamare a raccolta, con la consapevolezza che nell’ultimo ‘’ventennio’’ non c’è stato ricambio generazionale o, se preferite, non è stato fatto crescere nessuno. E i risultati si vedono. Nessun disegno di città e, se può, consolare nessun disegno di Basilicata. Visto che le decisioni si prendono a Roma…



LE RIFLESSIONI DI PINTO

A proposito del referendum per portare Matera in Puglia. La mia posizione in sintesi con riserva di approfondimento.

*Il vero problema é che Matera non ha una classe dirigente politica adeguata e competente, degna di questo nome, che abbiamo la necessità di far emergere per renderla protagonista. Dobbiamo anche liberarla dalla zavorra dei politicanti che vivono da sempre di espedienti e gettoni di presenza.*

*Matera in Puglia, con la classe dirigente che si ritrova, sarebbe ancora peggio.*

*Per distrarci dalle incombenze quotidiane, possiamo aspirare, meglio immaginare, di poter salire su Marte, ma sappiamo che tecnicamente non é possibile. Quindi é il caso di lasciar perdere slogans e autonomie varie, che non aiutano a risolvere il problema.*

*Dobbiamo, invece, chiamare a raccolta le forze sane della Città per iniziare a scrivere una nuova pagina di storia che veda Matera protagonista a livello regionale, e non solo.*

Si sta lavorando in tal senso.