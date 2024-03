Matera in Puglia? Ma a braccia aperte. D&D: Prima il referendum!

Tito Di Maggio e Corrado Danzi, due consoli, D&D, ex parlamentari materani, ne hanno viste, sentite e lette tante sulle diverse situazioni, ormai cronicizzate, che vedono la Città dei Sassi alle prese con una situazione di subalternità politica, amministrativa, economica nei confronti del capoluogo di regione : Potenza. Una condizione legata alla situazione oggettiva della ”Basilicata’ imposta e gestita con e su criteri sbilanciati nei numeri e nelle aspettative. E del resto, presentando ai giornalisti la sorpresa dell’uovo pasquale di cioccolato, avvolto in carta azzurra, non potevano non osservare che alle regionali saranno eletti sette consiglieri dal Materano e 13 del Potentino. Praticamente non c’è storia e i risultati sono scontati: dalle infrastrutture alla Sanità, due terzi e un terzo che scende ulteriormente se non c’è nessuno a battere i pugni sul tavolo per opportunismo o perchè l’assenza di autonomia decisionale, anche cittadina, ti lascia con un palmo di naso. E allora? Di Maggio e Danzi, che hanno già una cinquantina di adesioni in città (dal consiglio comunale al mondo imprenditoriale, sindacale, sanitario, della cultura) lavoreranno alla presentazione al Comune di Matera di un quesito referendario, per il passaggio di Matera alla Puglia. E del resto, per motivi economici, culturali, storici sarebbe un ritorno nella ”Terra d’Otranto” della quale Matera ( e gran parte del territorio Metapontino) hanno fatto parte fino al 1663. Naturalmente, come hanno ribadito gli ex parlamentari che, per dirla con una canzone di Rino Gaetano ”Potenza, nun te reggae più…”, confermano che dalla Puglia accoglierebbero Matera a braccia aperta. Non fanno nomi ma ci sono e di peso. Del resto la presenza pugliese nella Città dei Sassi ,e in vari contesti, è forte e gli scambi tra le comunità sono frequenti: Bari e Taranto sono vicine, mentre Potenza era e resta lontana anche spiritualmente.



Corrado Danzi, che cita il tentativo con il senatore comunista Piero De Siena , di una iniziativa parlamentare -poi bocciata- per Melfi terza provincia, ricorda il disegno di Macroregione della Fondazione Agnelli con la scomparsa della Basilicata e l’aggregazione della provincia di Potenza alla Campania e di quella di Matera alla Puglia. Del resto il calo di abitanti e il taglio di tanti servizi sembrano andare in questa direzione, tra aree metropolitane forti (Bari e Napoli) e sciagurate leggi governative come l’autonomia differenziata. E allora? C’è il referendum per passare in Puglia. Sesta provincia? Il percorso è lungo e Tito Di Maggio, che ha ripetuto di non volere essere ‘’suddito’’ di nessuno, ha illustrate le tappe che potrebbero portare al referendum con una istanza da presentare al Comune, sottoscritta da 50 cittadini, poi il pronunciamento del Comune entro 15 giorni e nel caso di conferma i 60 giorni per raccogliere le firme. Dovranno essere il 10 per cento dell’elettorato avente diritto, intorno alle 4000. Un’altra mesata per la verifica e altri 120 giorni per fissare la data del referendum. In cinque o sei mesi si potrebbe chiudere il tutto a livello locale. Nel caso di una precisa volontà popolare la richiesta dei materani finirà in Parlamento, per soddisfare o accogliere la richiesta.



‘’ La misura è colma- ha commentato Di Maggio- ed è giusto che Matera sia artefice del proprio futuro in una economia, quella pugliese, senz’altro dinamica e forte’’. E su questo non ci piove. Finora siamo rimasti al palo o quasi, anche a causa della mediocrità e della scarsa lungimiranza di quanti dovrebbero stare alla testa di questo processo, ma vivono nella costellazione della sudditanza e dell’inconcludenza. E Danzi ha aggiunto, citando le tante situazioni da figli e figliastri (cominciando dal depotenziamento dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera per passare al ”prestito” regionale di oltre 40 milioni di euro per ripianare il deficit del Comune di Potenza) che serve dare uno scossone a un popolo- quello materano- rassegnato. E allora? Terra d’Otranto a portata di referendum…Altri, come abbiamo ricordato in altri servizi, si sono cimentati su quel progetto. Ora la politica dei piccoli passi e quanto al cioccolato, pare stavolta sia amaro e non fondente…