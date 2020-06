Sui titoli possiamo scherzarci sù quanto vogliamo. Ma la Matera sportiva ha bisogno di organizzarsi e di riorganizzarsi in alcuni casi per favorire la pratica sportiva di base, soprattutto. E questo significa benessere, sostenibilità se nella fruizione delle strutture ci mettiamo dentro parchi e palestre, impianti e percorsi, piste ciclabili urbane inesistenti e chissà se saranno riprogettate, insieme alla mobilità alternativa. Se ne occuperà, probabilmente, la prossima Amministrazione comunale, forse con altra filosofia, altre risorse, come ricorda nella nota il consigliere comunale Angelo Bianco che ripassa ‘’sotto rete’’ quello che è si è fatto o si poteva fare in un settore dove l’arrivo dei bandi di assegnazione di impianti in gestione diretta o parziale, mette in moto un sistema di resistenze, protezioni, tutele di zone franche ed ereditate della pratica del consenso. Certo il Comune da solo non può fare tutto. Serve una nuova legge dello sport, visto che il dilettantismo è agli ultimi morsi della frutta. L’occasione è l’anno di Potenza, rinviato al 2021 a causa del virus a corona, da capitale dello sport. E allora carta e penna, per il protocollo pro manibus, e posta certificata da prassi, perché Matera si faccia avanti. Quanto al pallone e allo stadio ‘’XXI Settembre-Franco Salerno’’ è un’altra storia. Servono società e imprenditori, possibilmente non legate alle stagione del mecenatismo interessato di passaggio. Anche se qualcuno auspica già per le comunali un ‘’Magariiii…’’



LE RIFLESSIONI DI BIANCO

La prossima amministrazione comunale dovrà inserire a pieno titolo lo sport nel perimetro della propria azione politica. A Matera la voglia di praticare sport a vari livelli è domanda crescente, ma mancano le strutture, e quelle esistenti sono anacronistiche e vanno adeguate.

Ci sono tante società sportive che con grandi sacrifici cercano di promuovere l’attività agonistica e dilettantistica nelle loro discipline ma trovano nella carenza o nella pessima gestione e manutenzione delle strutture comunali un ostacolo logistico ed economico divenuto per molte insormontabile, tanto da indurre le stesse alla rinuncia alla partecipazione ai campionati.

Non mi ha lasciato insensibile la sofferente denuncia di Domenico Colucci, tecnico della tennistavolo città dei Sassi, che per queste vistose deficienze si vede costretto a rinunciare al progetto di lanciare a livello nazionale Teresa D’Ercole, giovane materana e promessa di questo sport bello e affascinante.

Il comune di Matera sconta l’assenza di un vero e proprio ufficio dello sport nonché di un Piano strategico dedicato alle politiche sportive. La mancanza di competenze specifiche e di programmazione politica sono state il frutto di continue proroghe nella gestione dell’impiantistica e degli spazi sportivi, creando non poche difficoltà alle società che spesso sono state costrette a rivedere i propri programmi anche durante il corso dei rispettivi campionati di appartenenza.

I bandi di gara per l’affidamento in gestione degli impianti e i progetti di finanza, poco sostenuti, avrebbero dovuto dare impulso alla crescita di un settore come lo sport con ricadute positive anche sotto il profilo occupazionale mediante la creazione di posti di lavoro. Oggi il settore è sprofondato in una crisi più acuta anche per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che ha paralizzato ogni attività sportiva la cui ripresa appare incerta e difficile.

Ancora una volta siamo al “ground zero”; occorre predisporre un piano per la ripresa delle attività e la migliore fruizione in sicurezza degli impianti. Nel contempo, valorizzare il patrimonio di immobili, strutture e organizzazioni del sistema sportivo; il Comune deve interagire da subito con la Regione chiedendo di approvare nell’immediato una nuova legge sullo sport e incrementando i fondi per l’impiantistica e gli spazi sportivi nell’ambito della sua programmazione dei fondi europei per lo sviluppo e la coesione.

Lo sport è una grande occasione che può contribuire ad un processo di crescita sostenibile e inclusivo della nostra città. Matera, città dall’affascinante bellezza millenaria e fucina di cultura, chiede un tempo nuovo, fatto di politiche più mirate e coraggiose, al passo con le esigenze dei cittadini, e lo sport è una delle tante.

Angelo Bianco

Consigliere comunale