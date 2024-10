Matera in attesa degli uomini ( e delle donne) della Provvidenza. Un ”Briatore” per esempio

Provocazione? Ma c’è un dato oggettivo che, caratterizza, in senso negativo la politica materana dalla caduta della Prima Repubblica e dalla perdita di autonomia decisioanle. E ancora più evidente dopo la conclusione anticipata (nella maniera che sappiamo) della consiliatura Bennardi e l’insediamento per i prossimi sei mesi del commissario prefettizio, fino alla data delle elezioni amministrative che dovrebbero cadere in primavera. E quel dato, un vuoto se preferite, è l’assenza di ricambio generazionale perchè ”non è stato fatto crescere nessuno” e quei pochi che hanno tentato sono stati messi da parte o sono andati altrove. La crisi della città, insieme alla mediocrità nelle scelte e alla improvvisazione nell’affrontare i problemi, è sintetizzata in un vuoto da tenere in considerazione. E allora per le candidature a sindaco si guarda al passato, all’usato sicuro. Non abbiamo nulla, ma considerazione, verso quanti dalla lunga e certificata esperienza politica si propongono o vengono cercati per farlo, ma Matera oggi è come una vecchia quercia con poco fogliame e poca linfa. E allora servono gli uomini (e donne) della Provvidenza, preparati e che sappiano sognare e amare Matera. Antonio Serravezza, che ha un look simile a quello dell’imprenditore Flavio Briatore, ritorna sulle potenzialità di Matera e su quello che si potrebbe fare per invertire la rotta. Serve uno scossone che venga dal di fuori a leggere le cose da fare. Può essere qualcuno, come il Flavio internazionale e ”tosto” nelle cose da fare, che si innamora di Matera e crea entusiasmo. A meno che i Magi, con il presepe nei Sassi, non illumini la mente di giovani materani e materane che vogliono cimentarsi nella gestione della città per un futuro da ”strutturare”e ”programmare”. Sono auspici, con quella sequenza di ”speriamo che” alle prossime elezioni qualcosa cambi. Una cosa è certa e sono i cambi di casacca, già in corso, per possibili alleanze e sponde con benedizioni e investiture regionali e romane. Antonio, contatta Flavio…



SERRAVEZZA INSISTE

Capisco, la situazione politica a Matera è piuttosto turbolenta in questo momento. È normale che in periodi di crisi politica ci siano molte discussioni e tensioni tra i vari partiti. Speriamo che la situazione si stabilizzi presto e che si possa tornare a un clima più sereno e costruttivo. Le opinioni dei cittadini di Matera sulla situazione politica attuale sono piuttosto variegate. Alcuni sono delusi e frustrati per l’instabilità e le continue tensioni tra i partiti. Altri sperano che il commissario prefettizio possa portare un po’ di ordine e preparare il terreno per un’amministrazione più stabile e trasparente in futuro. Ci sono anche cittadini che vedono questa crisi come un’opportunità per un cambiamento positivo, sperando che le prossime elezioni possano portare nuove idee e una leadership più efficace. In generale, c’è un desiderio diffuso di vedere una politica più costruttiva e meno conflittuale. Matera ha vissuto un momento di grande visibilità e crescita con il titolo Capitale Europea della Cultura nel 2019. Questo evento ha portato un notevole incremento del turismo e sta contribuendo a rilanciare l’economia locale e regionale. Tuttavia, è mia opinione, le sfide politiche e amministrative hanno impedito di sfruttare appieno questo slancio per migliorare ulteriormente l’accoglienza turistica e la qualità della vita dei cittadini. La speranza è che, con le prossime elezioni e una nuova amministrazione, si possa riprendere quel percorso di sviluppo e trasformazione che Matera merita. La città ha un potenziale enorme, sia dal punto di vista culturale che turistico, e con una gestione adeguata potrebbe continuare a crescere e prosperare. La necessità di leader intelligenti, capaci e audaci è cruciale per il futuro di Matera. È fondamentale che questi leader mettano da parte le divisioni politiche e si concentrino sul bene comune, lavorando insieme per creare un piano d’azione concreto e realizzabile.

Un cronoprogramma ben definito potrebbe includere:

Miglioramento delle infrastrutture turistiche: potenziamento dei servizi e delle strutture per accogliere i visitatori.

Valorizzazione del patrimonio culturale: promozione di eventi e iniziative che mettano in risalto la ricchezza storica e culturale di Matera.

Sostenibilità e innovazione: implementazione di progetti eco-sostenibili e tecnologicamente avanzati per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Partecipazione della comunità: coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni e nei progetti per garantire che le loro esigenze e desideri siano ascoltati e rispettati.

Con una leadership determinata e una visione chiara, Matera può sicuramente continuare a crescere e prosperare. Il coraggio imprenditoriale è essenziale per superare le barriere mentali e culturali che possono ostacolare lo sviluppo di una città. Matera ha un enorme potenziale, ma per sfruttarlo appieno è necessario che gli imprenditori locali e i leader politici siano disposti a innovare e a prendere rischi calcolati. Alcuni passi che potrebbero aiutare a stimolare questo coraggio imprenditoriale includono: promuovere eventi e piattaforme dove imprenditori, investitori e leader locali possano incontrarsi e collaborare. Mettere in luce gli esempi di imprenditori locali che hanno avuto successo, per ispirare altri a seguire il loro esempio. Con il giusto supporto e una mentalità aperta al cambiamento, Matera può sicuramente superare le vecchie barriere e continuare a crescere come centro culturale e turistico.

la foto di apertura è tratta dal sito https://www.flaviobriatore.it/