Matera ignorata sulle nomine. Angelino: Bardi in silenzio e gli altri, pure…

E mica poteva passare in silenzio la vicenda delle nomine dei direttori generali alla Regione Basilicata, nonostante la pausa ferragostana che invita al ” poi si pensa” e al ”tanto i materani a livello istituzionale non aprono bocca o quasi… Qualche mugugno social o di piazza, un comunicato da alcuni esponenti delle opposizioni o del sindacato, risposte di circostanza da via Anzio, ma resta il problema- ricorrente- che per Matera e la sua provincia continuano le penalizzazioni. Non è passata nemmeno la logica del buon senso dei due terzi e di un terzo per le due province, nella ripartizione delle rappresentanze o delle risorse. Del resto con una regione nata male nel 1970, con un peso amministrativo di 100 comuni del Potentino rispetto ai 31 del Materano non c’è storia. E allora a chi serve – si chiede Giovanni Angelino per Matera nel cuore- tenere in piedi una regione che perde abitanti, i giovani che sono la sua risorsa per il futuro e subisce il taglio dei servizi. Meglio che ognuno vada per la sua strada naturale: Potenza con la Campania e Matera con la Puglia. E la Città dei Sassi ne avrebbe tutto da guadagnare. Ma resta il colpo basso delle nomine dirigenziali. Possibile che non c’erano professionalità del Materano da nominare. Ha deciso tutto Potenza o, come accade per altro, vedi petrolio, acqua ecce, si decide tutto a Roma? Shh, silenzio….



Nessun materano tra i nuovi direttori generali nominati dalla giunta Bardi, Angelino (Matera nel cuore): “Ancora una volta umiliato il territorio di Matera e provincia”

La vigilia di Ferragosto la giunta regionale della Basilicata ha nominato i nuovi direttori generali, cinque in totale, uno per ogni dipartimento. E come era già accaduto per la nomina dei nuovi assessori regionali anche in questo caso nessun materano è stato chiamato in causa. Bardi conferma dunque la sua “allergia” nei confronti della città di Matera e del materano. Del resto a Matera non si è mai visto, a parte le solite passerelle da campagna elettorale a pochi giorni dal voto. Probabilmente solo Bardi continua ad ignorare la città di Matera, motore del turismo lucano, principale fonte di occupazione e sviluppo del nostro territorio. Ma è possibile che non c’è un professionista di Matera o della sua provincia in grado di svolgere il ruolo di direttore generale in Regione?

Il problema è che in realtà questo governo lucano guidato da Bardi continua a considerare Matera come una periferia da scartare e questo naturalmente la dice tutta sulla visione politica di questa Regione Basilicata, pronta ad investire solamente sul Potentino. Un esempio per tutti le navette garantite da Potenza per l’aeroporto di Pontecagnano in provincia di Salerno. Caro presidente Bardi, Matera merita rispetto e considerazione non fosse altro perché è stata capitale europea della cultura nel 2019 e rappresenta ancora oggi la meta più ambita di chi sceglie la Basilicata. Se la Basilicata è conosciuta nel mondo il merito è sicuramente della città dei Sassi. Ma a Potenza ed in particolare alla Regione Basilicata fanno finta di nulla per continuare a spartirsi le poltrone tra di loro. Non vogliamo parlare di becero campanilismo ma semplicemente registriamo cosa fa la Regione Basilicata per Matera, per rilanciare il suo brand nel mondo. Nulla. Bardi deve rendersi conto che non può continuare a fare politica in questo modo. Matera ha nella storia la sua identità e nel turismo il suo futuro. Ma le scelte politiche non possono continuare a penalizzare il nostro territorio.