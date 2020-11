Con una nota inviata al Sindaco di Matera, i consiglieri comunali di opposizione del centrodestra (Rocco Sassone, Angelo Lapolla, Adriana Violetto, Nicola Casino, Augusto Toto, Mario Morelli, Francesco Lisurici) maggiori chiedono controlli agli accessi al mercato del sabato.

“In seguito agli aggiornamenti del bollettino dei contagi da Covid-19 –scrivono– e al crescente numero degli stessi negli ultimi giorni nella città di Matera, riteniamo opportuno e doveroso intervenire per tutelare la cittadinanza in momenti di incontro in luoghi pubblici, anche aperti.

In particolare, nella vigenza del DPCM del 4 Novembre u.s., che garantisce e prevede l’apertura dei mercati rionali, chiediamo che si provveda al controllo e contingentamento degli ingressi nel mercato del Sabato attraverso adeguato personale.

Al fine di assicurare il rispetto delle norme anti contagio e la sicurezza degli avventori e degli stessi commercianti, è necessario incrementare i controlli sul contingentamento degli ingressi, il mantenimento del distanziamento sociale ed il corretto utilizzo degli strumenti di prevenzione da parte di tutti i presenti nell’area mercatale.”