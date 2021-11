Avevamo ragione. Matera non aveva ancora il vice sindaco, nonostante il nome fosse stato annunciato nella conferenza stampa di domenica scorsa, ovvero l’assessora Rosa Nicoletti.

Questa mattina, infatti, è stato pubblicato un nuovo apposito decreto del Sindaco Domenico Bennardi, il n.3.805/2021 del 27-11-2021 avente ad oggetto la “nomina del vicesindaco” nella persona, per l’appunto, dell’assessora “Rosa Nicoletti, nata a Matera il 07/06/1981 ed ivi residente in via Nazionale n.76, con delega alla CITTA’ TERRITORIO: pianificazione urbanistica; governo e gestione del territorio; politiche abitative; edilizia pubblica e privata; qualità urbana.” (decreto 3805 del 27-11-2021 nomina vicesindaco matera)

Come avevamo sottolineato in un paio di nostri precedenti articoli, l’ultimo di ieri, questo atto formale mancava (https://giornalemio.it/politica/matera-convocata-seduta-consiliare-ma-manca-decreto-di-nomina-del-vice-sindaco/), ed in pratica l’amministrazione cittadina era ancora senza questa figura.

La vicenda sembra essersi risolta dopo una casuale incontro con il presidente del consiglio comunale avvenuto nella serata di ieri al quale abbiamo chiesto le ragioni di questa omissione sui precedenti decreti. Incredulo, ha effettuato seduta stante una telefonata….e poco dopo ci ha detto che sarebbe stato prodotto l’atto odierno.

Insomma, sembrava fosse un giallo….ed invece era solo un calesse di banale sciatteria amministrativa.

E che lo fosse è ora confermato anche da una ulteriore coda che ha visto questo tormentato decreto del sindaco nel passaggio dal testo diffuso informalmente alla stampa (e che abbiamo pubblicato in mattinata) a quello che poi è stato reso pubblico all’albo pretorio (Nomina Vice sindaco Matera -Decreto_Sindacale_3807 del 27-11-2021 sostitutivo del 3805). Quest’ultimo: