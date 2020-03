“Matera come città culturale intelligente. Una città desiderabile, dove è bello vivere ed andare a vivere.”

E’ questa la visione di crescita, basata sul presupposto di uno sviluppo umano integrale per la città di Matera e del suo territorio vasto circostante, auspicata dall’associazione Matera Futura promossa dall’ onorevole Gianluca Rospi, dall’ex sindaco Saverio Acito e dai docenti universitari Giovanni Schiuma, Antonio Lerro, Eustachio Cardinale, Roberto Linzalone.

Questa nuova ennesima associazione sorta a ridosso dell’appuntamento amministrativo della primavera prossima, comunica di aver raccolto “le riflessioni di un centinaio di cittadini provenienti dal mondo delle professioni, della scuola, della sanità, della politica, dell’associazionismo sportivo, culturale e del no-profit” ed ha elaborato un vero e proprio “Manifesto” dal titolo “Matera protagonista nel terzo millennio” in cui si delineano “i quattro principi fondamentali” -secondo gli estensori- “su cui si deve fondare il pensiero politico attivo dello sviluppo della città.”

Ed ecco a seguire il testo dell’elaborato:

“PENSARE E AGIRE INSIEME: Per costruire un futuro di sviluppo umano integrale per la città di Matera e del suo territorio vasto circostante è necessario attuare delle linee programmatiche di crescita che siano generate da un pensiero strategico e al contempo capaci di ascoltare e risolvere le esigenze urgenti ed i desideri della comunità. Per creare questa capacità occorre mettere insieme le idee e le forze migliori della comunità e creare alleanze, promuovendo un’intelligenza collettiva per sviluppare continuamente un pensiero per il bene comune. È necessario sviluppare un nuovo spirito per l’azione, in grado di diffondere e guidare una visione di politica attiva e partecipata che, nutrendosi della responsabilità corale delle forze sociali, della condivisione dei valori civici, delle energie dei corpi associativi e dei partiti, possa fattivamente contribuire alla guida del governo cittadino.

PASSIONE E LUNGIMIRANZA: Matera ha grandi potenzialità di sviluppo. Per rafforzare ed esprimere pienamente questa capacità, Matera ha bisogno di una visione di sviluppo integrale sostenibile, e la capacità di impiegare e rigenerare pienamente tutte le sue risorse materiali e immateriali. Occorre sprigionare la passione, il coraggio, l’impegno, la creatività e le energie costruttive dei cittadini materani ed in particolare dei giovani, mettendo in campo azioni a sostegno di tutte quelle iniziative che consentano uno sviluppo omogeneo della città con l’integrazione ed emancipazione delle sue aree periferiche, così da garantire un miglioramento continuo della qualità della vita della nostra comunità. Matera ha intrinsecamente una bellezza ed un fascino unici al mondo che possono offrire a noi cittadini le condizioni per essere una città di eccellenza. Un luogo dove è bello vivere e andare a vivere. Matera città desiderabile. Matera deve diventare una terrà dei talenti e per i talenti. Una comunità che alimenta una cultura ed un ecosistema per la crescita. Crediamo che Matera possa attuare una stagione di crescita nel terzo millennio che la porti ad essere una città aperta e intelligente. Un territorio capace di attrarre e promuovere investimenti diretti di sviluppo e di far leva sulla sua vocazione internazionale, creando un nuovo ecosistema culturale ed economico-produttivo.

COMPETENZA E FIDUCIA: Crediamo che sia necessario un cambiamento del pensiero politico ed un coinvolgimento più esteso e partecipato della società civile che deve ritrovarsi intorno ai valori fondamentali e condivisi dell’essere comunità aperta, coesa, inclusiva, giusta, sussidiaria ed orientata alla salvaguardia del bene comune. È urgente creare le migliori condizioni per uno sviluppo centrato sull’uomo che garantisca sostenibilità sociale, culturale, economica e ambientale. Siamo convinti che i cittadini materani meritino un governo della città qualificato e competente, guidato dai principi della buona amministrazione, che ispiri fiducia, e che sia improntato alla condivisione, trasparenza, onestà, giustizia e partecipazione, efficienza ed efficacia rispettosa dei “tempi”. Occorre mettersi insieme per costruire una nuova stagione di pensiero perché la città sia la nostra casa comune. È indispensabile costruire una rinnovata classe dirigente politica della città che risponda alle esigenze della collettività.

PROTAGONISMO E CORAGGIO: Riteniamo sia indispensabile recuperare le energie positive e le passioni di tutti quei cittadini disillusi che rinunciano a partecipare alla costruzione di un pensiero attivo. È fondamentale creare in modo collettivo un senso di protagonismo per appropriarci del nostro futuro. Dobbiamo generare idee, promuovere l’innovazione sociale, sostenere lo sviluppo di impresa e delle attività economiche, salvaguardare il territorio, valorizzare il patrimonio culturale, adottare le nuove tecnologie digitali, rafforzare il tessuto sociale e catalizzare le passioni e l’impegno istituzionale ed associativo per costruire una città migliore, preoccupandoci che nessuno rimanga indietro o fuori. Crediamo che la nostra città possa fare tesoro della sua storia millenaria per affermare il suo potenziale di crescita superando i disvalori della gelosia, dell’invidia, del torpore, dell’inerzia, della passività e della furbizia. Crediamo nella nostra capacità di risvegliarci per intraprendere; di metterci in ascolto dei bisogni; di studiare e conoscere le opportunità di crescita; di tracciare le traiettorie di sviluppo; e di guardare avanti con coraggio per animare una città sempre viva e nuova. Matera deve giocare un ruolo da protagonista con persone che sappiano guidarla valorizzando al meglio tutte le sue risorse e superando i suoi limiti.

Su queste basi Matera Futura si impegnerà a costruire un pensiero strategico per lo sviluppo, che si traduca in un programma di politica attiva ed in un’azione di governo. Per questa ragione ci apriamo alla società civile e ai partiti politici che guardano all’amministrazione della città come strumento per l’innalzamento continuo della qualità della vita.

Considerando l’emergenza che il nostro paese sta vivendo in relazione alla necessità di contenere la diffusione epidemiologica impiegheremo la piattaforma web dell’associazione WWW.MATERAFUTURA.IT per alimentare ed estendere il dibattito sul futuro della città. Tutti i canali web e social dell’associazione verranno impiegati per raccogliere, canalizzare, elaborare, discutere, presentare e promuovere gli obiettivi strategici, le azioni ed i progetti di sviluppo per la città di Matera.”

Matera, 09/03/2020

Matera Futura