Matera e una piazza per l’Europa …ma in viale Europa!

L’appello lanciato qualche giorno fa da Michele Serra e raccolto a Matera, da Vincenzo Viti e Lorenzo Rota che portano avanti il percorso del ”Manifesto per la buona politica, impone una presa di posizione netta da quanti hanno a cuore il futuro del nostro Paese. Finito, purtroppo, nelle strategie del sovranismo prono di alcuni esponenti di governo e delle lobbyes che hanno interesse a vedere un’Italia senza autonomia decisionale. E allora per tutte le buone ragioni a difesa della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, non resta che scendere in piazza scegliendo un luogo simbolo che è viale Europa….che incrocia con via delle Nazioni Unite. Due realtà ”ignorate” dal nuovo ordine internazionale al quale sta lavorando con strategie da rullo compressore la nuova presidenza degli Stati Uniti. E per questo la Matera che non si volta dall’altra parte farà bene a farsi sentire.

COMUNICATO STAMPA

Matera sia presente nella “Piazza per l’Europa”

Stiamo vivendo, in queste settimane, una fase di completo stravolgimento della nostra “democrazia” istituzionale, incardinata su separazione dei poteri, diritti e doveri uguali per tutti, libertà religiosa e laicità dello Stato, pari dignità e serenità tra chi governa e chi (democraticamente) si oppone.

Fase indotta dal tronfio e trionfante turbocapitalismo populista che vede nella democrazia, appunto, un inutile orpello che ne ostacola la crescita economica e di (stra)potere.

Di questo stravolgimento è vittima diretta e predestinata la nostra Europa, quale ci è stata disegnata dal “Manifesto di Ventotene” di Altiero Spinelli, e poi faticosamente costruita dai suoi “padri” (da De Gasperi ad Adenauer, Monnet, Delors, ecc.): una “costruzione” ancora incompleta, ma che ci ha comunque assicurato 70 anni di pace e progresso, economico, sociale e civile.

Di fronte a questo attacco frontale, si sta formando un movimento di opinione pubblica che punta a far emergere una “identità europea dal basso”, che affermi la necessità di salvaguardare, e completare, la costruzione europea, per assicurare un futuro sereno ai nostri figli e nipoti. Un segnale preciso, alla frantumata e rissosa governance europea attuale, di procedere speditamente e radicalmente in quella “costruzione”, superando visioni di gretto nazionalismo.

Istanza raccolta da Michele Serra dalle pagine di “Repubblica”, e tradotta nel lancio di una grande manifestazione di “cittadini per l’Europa”, per la sua unità e la sua libertà: “con zero bandiere di partito, ma solo bandiere europee”.

Manifestazione che sta crescendo, al di là degli immancabili tatticismi e sofismi.

Il nostra “Manifesto per la buona politica” si chiede: può Matera, prima città del Mezzogiorno d’Italia a ribellarsi al dominio nazifascista, assurta poi a Capitale Culturale di questa Europa, rimanere amorfa ed estranea a tale mobilitazione civile europea?

Riteniamo di no!

Diamo pertanto con convinzione la nostra adesione alla “Piazza per l’Europa”; e, nello stesso tempo invitiamo la società civile materana, il suo multiforme “associazionismo”, e gli stessi “schieramenti” (partiti) che si stanno apprestando alla prossima competizione elettorale cittadina, a partecipare, essere presente in questa “Piazza”, accettando di “scomparire” ciascuno nel “blu monocromo della bandiera europea”.

Matera, 2 marzo 2025 Manifesto per la Buona Politica

Vincenzo Viti

Lorenzo Rota