Matera e la rete dei quartieri prova a ”Costruire Comunità”

A Michele Saponaro, che conosciamo dalla Prima Repubblica, e che continuiamo a chiamare affettuosamente ”Il segretario” per quanto fatto dopo Tangentopoli con la costituzione della lista unica de ”I Progressisti” che nel 1994 elesse sindaco di Matera il professor Mario Manfredi, va il merito di credere in quello che fa e di riprendere argomenti come i comitati di quartieri e il regolamento per la gestione dei beni comuni, che necessitano di ”trasparenza” normativa e attuativa e di coinvolgimento della cittadinanza. Altrimenti si ripeteranno, siamo testimoni e memoria di come siano stati trattati finora questi due argomenti di partecipazione ma anche di partecipazione, gli errori del passato. Per farla breve venerdì 27 febbraio, come da locandina, alle 17.30, presso la sala consiliare della Provincia è in programma il seminario ”Costruire comunità” , con l’ampio sottotitolo ” Il regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni e il ruolo dei comitati di quartiere”. Interverranno, per i lavori moderati da Michele Saponaro, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, l’assessora comunale alla partecipazione Stefania Draicchio, Gianleo Iosca direttore Csv Basilicata e Pasquale Bonasora , presidente del Laboratorio per la sussidiarietà Labsus. Non è la prima volta che Bonasora viene a Matera.



Lo ricordiamo il 19 settembre 2017 per la consegna , in Municipio, del Regolamento dei beni Comuni, insieme al presidente dell’Associazione Matera 2018 Francesco Salvatore, in occasione del progetto Open Space della Uips il 21 dicembre nel 2018 per un ”Open space’ in Casa Cava sul tema ” “Care for Community, Patti di collaborazione per costruire la città della cura”. Laboratorio per la sussidiarietà”, poi l’11 giugno 2022 sempre in Casa cava per un incontro sul tema ”La cura condivisa dei beni comuni: protagonismo civico, democrazia diffusa e sviluppo sostenibile”. Beni comuni e associazioni e comitati di quartieri due temi diversi, con regolamenti da mettere a punti, ma che in qualche maniera possono incontrarsi. Per la cronaca sono una dozzina le realtà associative, rionali o dei borghi della Rete che hanno mostrato con intensità e rappresentatività diverse di volersi muore per le rispettive realtà . Sono Lanera, Pini, Agna-Le Piane, Comitato Sassi, Comitato Casalnuovo, Comitato piazza Firrao, Macamarda, San Pardo, Villa Longo, Spine Bianche noto come rione Bottiglione, Serra Rifusa, Borgo Venusio, Borgo La Martella. Buon lavoro con la città.



COMUNICATO STAMPA

Seminario sulla partecipazione attiva: un passaggio decisivo per il volontariato materano

Il prossimo 27 febbraio, con inizio alle ore 17.30, si terrà a Matera il Seminario dedicato alla partecipazione civica attiva e all’amministrazione condivisa dei beni comuni.

L’iniziativa non è un semplice momento di approfondimento teorico. È un appuntamento che interpella direttamente il mondo del volontariato, delle associazioni, dei comitati di quartiere e di tutte le realtà impegnate quotidianamente nella cura della città.

Negli ultimi anni, in Italia, il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale ha trovato concreta applicazione attraverso strumenti normativi ormai consolidati: regolamenti per la gestione condivisa dei beni comuni, patti di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione tra istituzioni e Terzo Settore.

Si tratta di strumenti che non sostituiscono l’Amministrazione, ma la rafforzano, consentendo di integrare le competenze diffuse nella comunità nelle scelte pubbliche.

A Matera, tuttavia, l’adozione del Regolamento per la gestione dei beni comuni incontra ancora resistenze.

Parallelamente, la proposta di istituzione dei Consigli di quartiere – pur rappresentando un segnale di attenzione al tema della partecipazione – appare oggi limitata a una funzione prevalentemente consultiva.

Il punto non è moltiplicare sedi di ascolto.

Il punto è aprire spazi effettivi di coprogrammazione, coprogettazione e cogestione, come previsto dalla normativa nazionale e come già sperimentato in numerose città italiane.

Per questo il Seminario del 27 febbraio assume un significato particolare.

È un momento di confronto pubblico per:

• chiarire cosa significhi davvero “metodo partecipativo”;

• illustrare gli strumenti concreti dell’amministrazione condivisa;

• riflettere sul ruolo che il volontariato materano può e deve assumere in questa fase;

• ribadire che la partecipazione non è un atto simbolico, ma una responsabilità condivisa.

La presenza del mondo associativo e del volontariato è essenziale.

Non si tratta di rivendicare spazi di potere, ma di contribuire, in modo ordinato e trasparente, alla qualità delle politiche pubbliche e alla cura dei beni comuni.

Matera ha dimostrato in più occasioni di saper mobilitare energie civiche straordinarie.

Oggi è il momento di trasformare quelle energie in una infrastruttura stabile di partecipazione responsabile.

Il Seminario è aperto a tutte le realtà del territorio.

La partecipazione è un diritto.

Ma in questa fase è anche un dovere civico.

I COMPONENTI DELLA TAVOLA ROTONDA

