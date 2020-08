A qualcuno come si dice in dialetto materano ” …è venuto u’ scitt”, il voltastomaco, a scorrere le liste delle prossime elezioni amministrative di settembre e con una buona metà e passa contrassegnata da tanti cambi di casacca o salti della quaglia se preferite. La caccia all’ultimo voto è aperta e tra promesse, contrattazioni e gli inevitabili e convincenti ricordi di memoria per ”Quanto abbiamo fatto per te” come ripete la nota canzone del Gatto e della Volpe di Edoardo Bennato. Ma Matera ha bisogno di serietà, trasparenza, concretezza e di una svolta partendo da una riflessione da fare sulla Murgia, guardando storia e uomini della tradizione culturale e politica dei Sassi e magari scegliendo dagli iazzi e dagli asceteri donne e uomini che pensino con la propria testa e non si aggregano come un gregge indefinito verso la mensa dei minestroni elettorali o delle pecore in pignata. Antonio Nacci, fedele alla linea rossa di una Sinistra da costruire ma che deve fare i conti con venditori di tufo, doppiopettisti e opportunisti, non ci sta e issa la bandiera della riscossa della costruzione, più che della rifondazione con un salutare ” Dove eravamo rimasti?”. Antonio la proposta di andare sulla Murgia, ma a telefonini spenti, è valida. Lancia l’eco nel canalone della gravina per data e luogo e, comunque, agli elettori di Sinistra l’invito ad andare a votare. Qualcuno che ha la scorsa dura c’è, anche senza falce e martello…

Dove eravamo rimasti

Il momento elettorale dovrebbe essere per ogni cittadino l’occasione per decidere chi scegliere per l’amministrazione della città per i prossimi 5 anni sulla base di quanto è avvenuto nella precedente consigliatura e sulla base dei programmi presentati da “partiti” e “liste” insieme ai candidati sindaci.

Partiamo da dove ha avuto inizio questa consigliatura , che diciamolo subito è stata la peggiore che questa città ha avuto , e partiamo dalle immagini che sono molto più eloquenti delle parole ed ecco immortalati i vincitori della elezione di De Ruggeri era il 15 giugno del 2015.



Altra eloquente immagine è quella dei consiglieri , di inizio consigliatura , che hanno dato vita in questi 5 anni alle giunte via via succedutesi.

Scorrendo l’elenco del “concorso” a consigliere comunale per le prossime elezioni appare evidente , ammesso che ce ne fosse stato bisogno , come ahimè molti di questi consiglieri che hanno a cuore i propri interessi non disdegnino di candidarsi in “partiti” e “liste” rinnegando il proprio passato ed in alcuni casi il passato della propria famiglia.

Concludiamo con l’elenco , in questo caso facciamo a meno delle immagini , delle donne e degli uomini del Sindaco uscente che hanno “concretizzato” questi 5 anni di gestione amministrativa di questa città: Quintano Eustachio, Casino Michele , Acito Vincenzo, Trombetta Nicola, Schiuma Giovanni, D’Andrea Giampaolo,Violetto Adriana, D’Antonio Paola, Poli Bortone Adriana, Liantonio Mariangela, Mongelli Maria Rosaria, Antonicelli Marilena, Fiore Angela, Tragni Giuseppe, Montemurro Angelo, Dimona Marianna, Orsi Simona, Mariani Tommaso, Amenta Massimiliano, Cangelli Francesca, De Licio Valeriano, Prete Antonella, Selvaggi Anna, Zoccali Stefano Salvatore.

Appare evidente come questa città sia stata amministrata in quella logica spartitoria che va oltre l’appartenenza politica , visto che sono rappresentati tutti i maggiori partiti di centro-destra e centro-sinistra, in danno dei cittadini.

Le elezioni dovrebbero essere il momento più alto del confronto politico sulla visione del futuro ma , purtroppo , in questa città è il momento della resa dei conti tra i potentati , che grazie a schiere di galoppini perpetuano la loro posizione di classe dominante .

E’ tempo di salire sulla Murgia per analizzare i “programmi” e i candidati sindaci ma soprattutto per meditare su come organizzare uomini e donne resistenti per una vera opposizione sociale in questa città.