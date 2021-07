Il Consiglio comunale di Matera è convocato per domani, giovedì 22 luglio alle ore 17,00 in seduta straordinaria presso la Sala Mandela al sesto piano del palazzo municipale, in modalità telematica. La partecipazione in presenza sarà consentita ad un numero limitato di consiglieri al fine di assicurare il distanziamento interpersonale quale misura di contenimento della diffusione del covid-19.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Interrogazioni:

– Interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto: “Ritardi nella pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione per l’ammissione agli asili nido comunali e privati accreditati per l’anno scolastico 2021/2022”;

– Interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto: “Gestione del Palombaro e degli Ipogei di piazza Vittorio Veneto: Quali determinazioni”;

– Interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto: “Triplicato il costo dell’abbonamento nel parcheggio di via Vena per i residenti della Ztl”;

2 – Mozione a firma del consigliere Mario Montemurro avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo consiliare sul recupero, l’utilizzo e riuso dell’acqua nelle opere pubbliche e nella pianificazione urbanistica. Valorizzazione della cultura e della storia del sistema storico di raccolta delle acque della Città di Matera”;

3 – Cambio di destinazione d’uso per la costituzione di una servitù di elettrodotto temporanea, per anni sessanta, su terreni gravati da diritto di uso civico del Comune di Matera, ditta Terna Spa;

4 – Legittimazione con l’Istituto della alienazione di aree del demanio civico possedute senza titolo;

5 – Istituzione della Consulta comunale permanente dell’Agricoltura.