Matera deve ”stringere” la cinta urbana con ago e filo… del buon senso

Concetto condivisibile, auspicabile, ma se nel laboratorio di urbanistica, architettura, attività produttive e dimensionamento sociale della Città dei Sassi, nell'anno del trentennale dell'iscrizione dei rioni Sassi e dell'Habitat rupestre, continuano a mancare sarti, sarte, modisti e stilisti, senza ago e filo, continueremo a sentire parlare a vuoto…di ricucitura dei borghi alla città, di rigenerazione urbana, di resilienza, e via con la declinazione degli anglicismi che spaziano dalla città smart, alla start agli 'stakeholders' , quella pletora di attori del territorio che dovrebbero essere protagonisti del cambiamento. Ma che scarseggiano, vivono di rendita o si muovono per la ricorrente rendita edilizia, pur in presenza di un mercato che rallenta, in parte drogato ( alludiamo ai prezzi), legato alla bolla speculativa dell'anno di Matera capitale europea della cultura 2019. E allora? L'architetto Giovanni D'Alessandro, che ha fatto considerazioni in tempi non sospetti sulla "Matera dall'auto – contenimento a modello di città diffusa" rilancia una proposta che richiede coraggio, scelte conseguenziali e tanto buon senso.

diretto ad orientare i mutamenti, a fare i conti con le trasformazioni che il tempo le impone,

a interpretare lo spirito del tempo con il linguaggio della modernità.

La città, il territorio, l’architettura, l’urbanistica sono luoghi privilegiati per capire se questa

sfida la si può vincere”. Attendiamo segnali da via Moro e dintorni…

MATERA DALL’AUTO-CONTENIMENTO A MODELLO DI CITTÀ DIFFUSA

Il «processo di trasformazione» che continua ad interessare il territorio di Matera, risultato

delle tumultuose espansioni, oltre un consapevole «diritto all’ambiente», rendono possibile

una rivoluzione nell’affrontare il problema del riassetto dell’area urbana; cioè l’abbandono

della politica della crescita illimitata della città e l’adozione, viceversa, di una politica di

riqualificazione dell’esistente.

L’urgenza di arginare l’espansione e l’esigenza di una forma urbana controllabile e

governabile, devono tradursi in un rinnovato impegno civile; pongono il governo locale di

fronte a nuove sfide. Tra queste, quella di definire un nuovo modello di sviluppo urbano

virtuoso; un modello che per essere perseguito, ha bisogno di una politica urbana

coerente e organica. Va pensata un’urbanistica e un’architettura in una nuova ottica che

deve tendere alla qualità morfologica, alla centralità della sostenibilità ambientale, in una

visione che ha anche l’ambizione di rigenerare una nuova cultura della città.

Una città che deve garantire la qualità del suo ambiente e del suo paesaggio; una città

che deve conferire a parti di essa, dignità formale e funzionale; una città degli utilizzatori e

non solo dei suoi abitanti; una città fatta di parti e di nuovi luoghi di relazione e di

aggregazione; una città dei giovani, dei bambini, degli anziani; una città dove la

tradizionale distinzione fra centro e periferia deve essere superata dalle nuove centralità;

una città che deve mettere al centro delle sue azioni, l’uso razionale delle risorse utili al

suo funzionamento e la sua efficienza energetica: da città che consuma energia a città che

produce energia; una città non contemplativa ma esaustiva, in grado di dare risposte alle

domande dei suoi fruitori; una città dove aumenti la coscienza ambientale e la domanda

di partecipazione alle scelte che incidono sulla sua trasformazione; una città non senza

confini, che si allarga nell’uso, nelle sue funzioni e negli intrecci economici all’aria vasta

che la circonda e che tende a metropolizzarsi; una smart city, una città intelligente, un

ambiente urbano in grado di agire attivamente per migliorare la qualità della vita con

l’utilizzo diffuso di sistemi innovativi. E’ in questo scenario che devono inserirsi i nuovi

strumenti di piano, la progettazione di ogni intervento in ambito urbano.

Le modificazioni strutturali di Matera, da città compatta, esasperatamente intensiva, a città

diffusa, esasperatamente estensiva, meritano un’attenta riflessione di natura urbanistica.

La città, dopo secoli di auto-contenimento, rompe i propri confini e dilaga nel territorio

creando nuove forme urbane.

Tali modalità di crescita, – centripeta e centrifuga –, o se si vuole tra città compatta e

sprwal, si sono alternate e combinate nel tempo con caratteristiche e intensità diverse.

La città sta perdendo i suoi attributi culturali; è uno stato giuridico, un prodotto mercificato.

Le trasformazioni del tessuto urbano e dell’area rurale, le nuove forme di sviluppo, hanno

inizio nell’immediato dopoguerra.

L’assenza di una pianificazione territoriale e di leggi che regolassero l’uso delle aree

edificabili, nonché l’enorme richiesta di case, coperta dai programmi statali di case

economico – popolari, ne hanno segnata la struttura urbana.



Gli interventi dell’UNRRA-CASAS e dell’Ente Riforma Fondiaria, hanno dato corso effettivo

alla pianificazione dell’intero territorio materano. La città si espansa da Agna rurale (legge

n. 619 del 1952) a Villa Longo (seconda legge per il risanamento la n. 299 del 21 marzo

1958). Successivamente, gran parte del disegno urbano, si è configurato seguendo le

linee di sviluppo tracciate dal P.R.G (1955 – 1959 primo piano Piccinato); la città si è

espansa assumendo la configurazione di un sistema longitudinale, sul quale hanno

gravitato i nuovi settori residenziali.

Dagli anni ’80, si assiste ad una mutazione che caratterizzerà gli anni a venire, attuata in

stretta relazione con una politica di promozione immobiliare.

Saturato il mercato delle aree urbane edificabili, i nuovi progetti edilizi toccano sempre

meno l’edificato esistente e si localizzano di preferenza su terreni inedificati periferici.

La città continua ad espandersi oltre quei confini che sembravano irraggiungibili: P.E.E.P

San Giacomo, P.E.E.P l’Arco, P.E.E.P via Gravina, località Gravinella (PdL Quadrifoglio);

Rione Agna (P.E.E.P. di Agna le Piane), contrada San Francesco (Housing Città dei

Sassi) e ancora nelle direzioni di via La Martella (PdL Zona 33), via Gravina (PdL

Aquarium, Giada via Gravina).

L’idea di uno sviluppo basato sulla crescita urbana illimitata, insostenibile, in quanto

modello di città diffusa, che ha determinato processi di urban sprawling, deprivazione di

risorse naturali, fenomeni di disagio e domanda di servizi pubblici, continua ancora a

prevalere; la crescita e la forma urbana continuano in modo patologico a sfuggire a ogni

controllo.



Matera si trova di fronte a un dilemma. Continuare a espandersi senza il controllo della

crescita e della forma urbana, o affrontare il riequilibrio strutturale, la riqualificazione

urbana e paesaggistica. Chi regge la comunità, deve continuare ad adottare una politica di

promozione immobiliare e far subire al territorio profonde trasformazioni urbanistiche, o

deve anche aprirsi a tematiche essenziali per il riequilibrio delle aree urbane, per la

coesione sociale, per la salvaguardia ambientale? Ancora una volta prevale una politica

urbanistica che continua a prediligere interventi urbanistico-edilizi su territorio fuori dal

perimetro urbano. Si apre così un discorso sul suo ruolo.

Se l’urbanistica è lo strumento per la riqualificazione urbana e paesaggistica; se deve

puntare sul controllo dell’espansione illimitata, sul riassetto e riqualificazione di settori

urbani obsoleti, sulla salvaguardia ambientale e tutela del paesaggio, occorre, allora, che

tutte queste tematiche facciano parte di un programma innovativo, posto alla base di un

processo di riscatto sociale, culturale, ambientale, economico.

Va messa in atto allora, una strategia che permetta di affrontare la riqualificazione urbana

e territoriale, le patologie dell’armatura urbana. Bisogna stringere la cintura urbana.

Va attenuato l’interesse espansionistico che ha determinato ai margini della città, una

grave distruzione di ampie estensioni di terreni, trasformati in squallide aree urbane.

Si apre, così, anche un discorso circa il decadimento sociale presente nella città periferica.

Questo è anche il ruolo dell’urbanistica.

Dopo decenni di rapida espansione delle città, il mondo moderno sta entrando in un’era di

recupero urbano. Un tale approccio fa saltare la tradizionale distinzione tra centro e

periferia, tra distanza e prossimità.

La questione della poli-centralità, è fondamentale per la riqualificazione di settori urbani.

La riconquista di aree urbane degradate e marginali, senza alcuna identità sociale e

urbana, alla luce delle nuove sfide sociali, sarà il grande cantiere delle prossime

generazioni. Tale prospettiva, rappresenta un’occasione per mettere fine allo spreco delle

risorse naturali; esprime la rinuncia al grande progetto urbano incontrollabile.

Occorre, quindi, mettere a punto una politica tale da riconvertire la volumetria dell’edilizia

di scarso valore, in una grande risorsa economica, utilizzabile per la riqualificazione di

parti della struttura urbana. Dunque la rottamazione quale strumento di forte contenuto

innovativo per la riqualificazione urbana e paesaggistica, per il riequilibrio strutturale.

“ Puntare sulla riqualificazione urbana, sostiene Paolo Buzzetti presidente dell’Ance,

attraverso la demolizione dell’edilizia fatiscente e la sua sostituzione con un’edilizia

efficiente e di qualità, al fine di ridare dignità al territorio, coniugando sviluppo e

sostenibilità “.



Bisogna avviare, un grande e condiviso progetto globale di “ampio respiro”.

Vanno promossi progetti di rinnovamento urbano, mettendo al centro la persona, con

attenzione agli aspetti sociali, economici ed ambientali.

Investendo in progetti che prevedano la valorizzazione e il recupero, anche solo di alcune

parti, significa incidere profondamente sulle richieste di miglioramento della qualità della

vita e sulla nuova domanda di attenzione verso nuove strategie ambientalmente sostenibili

e socialmente sensibili.

Un progetto di ridefinizione di così vaste dimensioni, sostenibile dal punto di vista

ambientale, economico, sociale e culturale, non certamente facile, eppure doveroso, per la

sua realizzazione deve coinvolgere, consapevoli della sua complessità, il governo locale e

i pubblici poteri, l’imprenditoria, le SEM (Società a Economia Mista), la comunità, con la

convinzione che la rottamazione-riqualificazione di settori urbani, non è un’avventura

dall’esito incerto.



Una scommessa per il futuro nel territorio materano, sarà pertanto quella di puntare sul

rinnovamento dell’immagine di parti del tessuto urbano.

Il compito della pubblica amministrazione, non si esaurisce nella redazione dei piani

urbanistici e degli strumenti attuativi, ma implica un impegno permanente, flessibile,

diretto ad orientare i mutamenti, a fare i conti con le trasformazioni che il tempo le impone,

a interpretare lo spirito del tempo con il linguaggio della modernità.

La città, il territorio, l’architettura, l’urbanistica sono luoghi privilegiati per capire se questa

sfida la si può vincere.

Gianni D’Alessandro