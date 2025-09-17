Matera Democratica: la città vuole soluzioni, non polemiche

“Le ultime dichiarazioni del Sindaco di Matera, che ha definito i suoi critici come “prefiche”, appaiono fuori luogo e irrispettose. Etichettare come “piagnoni” chi esprime critiche non è una raffigurazione seria della realtà, né un approccio adeguato a un confronto politico e amministrativo che invece meriterebbero ben altra attenzione e responsabilità.

Il Sindaco ha il dovere istituzionale di rispettare tutti i cittadini, le forze politiche e le associazioni che, legittimamente e democraticamente, esprimono osservazioni e critiche sull’operato dell’amministrazione.” E’ il richiamo che rivolge al primo cittadino con una nota “Matera Democratica, prima forza politica della città” in cui “ribadisce che Matera non ha bisogno di polemiche sterili o di offese, ma di risposte concrete e serie: sulla gestione dei servizi, sulla programmazione urbanistica, sulla vivibilità dei quartieri, sul ruolo che Matera deve giocare a livello regionale e nazionale.

Sulle accuse di poltronismo che il Sindaco rivolge agli altri, siamo al paradosso, piuttosto sarebbe il caso di guardare in casa propria.

E’ stato infatti lo stesso Sindaco a nominare i 7 assessori in Giunta con il classico Cencelli della spartizione e la sua coalizione di centrodestra a tentare di occupare tutti i posti disponibili nelle commissioni consiliari senza avere i numeri necessari.

Alla faccia del poltronismo!

Continuare a parlare di “governo attivo” o accusare altri di occuparsi solo di incarichi non rispecchia la realtà dei fatti. La verità è che non esiste una maggioranza solida né una direzione condivisa. Le decisioni si rimandano, le sedute si aggiornano, e la città resta in attesa.

Matera ha bisogno di una guida sicura, non di slogan.

Il tempo dei proclami è finito. I cittadini chiedono serietà, capacità di governo e rispetto per le istituzioni. Basta con la retorica autocelebrativa: chi guida questa città deve assumersi fino in fondo la responsabilità di farlo con trasparenza, coinvolgimento e concretezza.

La nostra comunità merita un confronto aperto, rispettoso e basato sui contenuti. Invitiamo quindi il Sindaco a riportare il dibattito istituzionale al livello che la storia e la dignità di Matera richiedono, ricordando che la critica, quando è costruttiva, non è mai un pianto inutile ma un contributo indispensabile alla democrazia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.