Dalla inventiva di IDEAMA SAS di Acito Alberto & c (con sede in via S. Pietro Barisano, 47/51), in occasione delle elezioni amministrative 2020, è nata “REVI – Raccolta Elezioni Voti Ideama“, una nuova applicazione che agevola il lavoro dei rappresentanti di lista nella rilevazione dei voti, consentendo lo spoglio in diretta e di seguirlo.

E’ stata già utilizzata al primo turno nella sede di Volt, ora tornerà ad essere testata in occasione dello spoglio del ballottaggio materano.

Date dunque un’occhiata a questo link dalle 15:00 di oggi per farvi un’idea, e seguire l’evolversi dello spoglio mano a mano che i rappresentanti di lista comunicano gliesiti: http://revi.ideama.it/