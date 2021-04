“Su richiesta di alcuni residenti di via Lazazzera, i consiglieri comunali di Matera Civica, Pasquale Doria, e del centrosinistra, Giovanni Schiuma e Marina Susi, hanno scritto al Sindaco e all’assessore alla pianificazione, governo e gestione del territorio, politiche abitative, edilizia pubblica e privata, qualità urbana, per avere notizie sullo sviluppo di un permesso a costruire con delibera protocollata al numero 034281 del 5 maggio del 2016.”

E’ quanto si legge in un comunicato che così prosegue:

“Sulla stessa strada già si affaccia l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” e, fino a qualche tempo addietro era operativa la facoltà di Architettura dell’Università della Basilicata, nel cui sito allo stato attuale è prevista l’allocazione di un’attività formativa di prestigio per la città. Non è difficile apprendere anche dalla tabella esposta in via Lazazzera che l’oggetto del permesso a costruire riguarda lavori di realizzazione di un complesso di istruzione universitaria e scuola di specializzazione. I lavori sono iniziati il 4 maggio del 2017.

Atteso che l’area è indicata quale “quadro d’unione dei regimi normativi dello spazio urbano, componenti del sistema degli spazi di relazione, dei servizi e delle attrezzature” e che l’area oggetto dell’intervento è indicata nel PRG 99 quale area desinata a Istruzione (come da Prg vigente approvato il 20 dicembre del 2012), cittadini e consiglieri comunali chiedono al sindaco e all’assessore di chiarire:

-quale Università si allocherà nell’immobile in corso di costruzione,

-quale sarà la materia oggetto della scuola di specializzazione

-e di verificare se tale destinazione è già in corso di organizzazione per essere pronta ad insediarsi al termine dei lavori di realizzazione dell’immobile e dare avvio alle attività dell’università e alle iscrizioni.”