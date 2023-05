Matera Civica: Prevenire illeciti finanziari con intesa Comune-Giamme gialle

“Cosa si aspetta a via Moro per siglare un Protocollo d’intesa con il Comando Provinciale di Matera della Guardia di Finanza? Si tratta di un rapporto di collaborazione che è già maturato con numerosi enti locali italiani, compresa la vicina Amministrazione comunale di Potenza.” E’ quanto chiede il consigliere di Matera Civica Pasquale Doria in una nota in cui spiega che : “Nello specifico, le parti possono definire un’intesa nell’ambito dei rispettivi ruoli istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente. Lo scopo è quello di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza dei Comuni, in particolare riguardo alle risorse erogate dallo Stato e dall’Unione europea. Nei prossimi giorni, con alcuni consiglieri comunali, proporremo una mozione avente per oggetto la proposta di cooperazione che le parti potranno attuare in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive prerogative e finalità. Si tratta di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire l’acquisizione di dati ed elementi utili a orientare e a rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione di eventuali illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune di Matera. Come stabilito in casi analoghi, lo svolgimento delle attività disciplinate dal protocollo d’intesa sarà assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.