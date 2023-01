Matera Civica: Notte fonda su Murgia Timone

“Un anno dopo è buio fitto. Le opere eseguite nell’area di Murgia Timone e dintorni continuano a testimoniare inopinatamente modalità d’intervento che hanno remato contro le peculiarità dell’altopiano. È maturata la convinzione comune che le risorse pubbliche siano state utilizzate non per esaltare la sacralità del sito, ma per mortificare uno dei luoghi della memoria più cari alla comunità dei materani.” Inizia così una sconsolata nota diffusa da Pasquale Doria, consigliere comunale di Matera Civica, in cui si provvede a “ricordare brevemente la generale indignazione espressa da cittadini amareggiati, le prese di posizione, il profondo dissenso, altrettante spie di un autentico malessere, reazioni spontanee scattate in difesa della vicenda ultramillenaria di un grande bacino di civiltà. “

Una questione che poi approdò “in Consiglio comunale, dove si decise di costituire una Commissione speciale d’inchiesta” che “Dopo varie audizioni, rese pubblico un dossier di oltre 50 cartelle in cui si segnalarono le incongruenze di alcune opere eseguite rispetto a un contesto che probabilmente avrebbe avuto bisogno di una più raffinata analisi dei luoghi, di un approfondito studio prima di procedere a qualunque forma di manomissione. Licenziato dalla Commissione, il dossier fu sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale. La massima assemblea cittadina lo approvò all’unanimità con un volontà d’indirizzo precisa: avviare una ricognizione delle opere contestate finalizzata al ripristino, nei limiti del possibile, dei luoghi da riportare alla loro originaria e suggestiva estetica.”

Ma cosa è successo da allora? Nulla! Anzi, rileva Doria, di quella “volontà unanime, espressa ormai un anno fa, sembra essersi persa ogni traccia.” Dunque afferma il consigliere comunale “Adesso, è arrivato il momento di tornare a puntare i riflettori sul patrimonio offeso della città.” Un “Compito che, spetta agli uffici tecnici preposti”, ma è all’amministrazione cittadina che tocca dare l’input politico, dando “un segnale preciso in questo senso.” Un “invito a non cedere alle trappole dell’oblio della memoria” che “è rivolto al contempo ai due livelli decisionali. Una risposta, da una parte o dall’altra, assume il valore di un impegno che dovrà trovare nuovi impulsi e motivi di passione, non fosse altro per il rispetto dovuto al territorio e alla dignità dei suoi cittadini.”

“Non si può tacere, nel frattempo, -aggiunge Doria- un assenza che pesa enormemente sui primi momenti dedicati alla corretta fruizione del Parco della Murgia. In tutta fretta si volle interrompere la meritoria attività svolta dal Centro di educazione ambientale, impegnato da anni a Murgia Timone. Si disse che si sarebbe immediatamente proceduto a indire una gara per un nuovo affidamento. Anche in questo caso è iniziato un altro anno senza neppure l’ombra di un qualsiasi bando. Allo stesso modo, forse è ancora più pesante e indecifrabile il deficit che si protrae a carico del Piano di gestione del Parco. Strumenti indispensabili, necessari a dare corso a una corretta fruizione e soprattutto alla fruttuosa e sostanziale tutela attiva del sito.” “È -conclude il consigliere di Matera Civica- il caso di volersi un pochetto di bene in più, senza trascendere in pigrizie, indifferenze, fenomeni come l’egoismo, o il mancato rispetto nei confronti del prossimo. È del resto risaputo che rispettare e amare il proprio patrimonio è attitudine capace di elevarsi a utili modalità elettive per meglio comprendere le esigenze di quel futuro che inevitabilmente arriva. Meglio affrontarlo con il giusto animo.”