Matera: c’è chi sta zitto e dovrebbe parlare…e chi parla, ma farebbe meglio a soprassedere

Si è conclusa anticipatamente, nel modo infausto che abbiamo raccontato, la esperienza della Amministrazione comunale di Matera guidata da Domenico Bennardi e a prevalenza M5S. Tranciata di netto con la riesumazione della metodica “renziana” già utilizzata per far fuori il sindaco di Roma Ignazio Marino: 17 consiglieri che si dimettono dinanzi ad un notaio! Un escamotage, distante anni luce dalla politica che dovrebbe svilupparsi nelle aule istituzionali. Entro la fine dell’anno, infatti, in sede di mancata approvazione del bilancio 2025 per assenza di maggioranza avrebbe automaticamente decretato lo scioglimento del consiglio. E’ stata, invece, scelta una accelerazione con questa anomala soluzione e sul banco degli imputati è finito essenzialmente il PD. E non perché avrebbe dovuto fare da innaturale stampella alla amministrazione Bennardi, ma per l’adesione a questo blitz (per altro a carretto della destra) oggettivamente incoerente rispetto all’evoluzione del recente dibattito politico di questi ultimi mesi e giorni tra dem e M5S. La campagna elettorale regionale, il voto alla provincia di Matera, l’aver garantito il numero legale all’ultimo consiglio comunale, le dichiarazioni annesse e connesse del segretario regionale del PD su una evoluzione in positivo dello scenario materano dopo la fallita mozione di sfiducia al sindaco, l’accordo ultimo sul dem Bernardo ad AQL. Tutte premesse che, a fronte delle dimissioni del Sindaco e della Giunta (atti che sarebbero stati espressamente richiesti dallo stesso PD per l’avvio di un qualsiasi tipo di approccio), avrebbe dovuto quantomeno portare ad andare a “vedere le carte“, come si suole dire. Per poi trarre le conseguenze. Alla luce del sole. Dinanzi alla Città. Una strada politicamente lineare per altro indicata, invano, sino all’ultimo anche dal responsabile enti locali della segreteria nazionale dei dem. A fronte di ciò, ha senso ancora definire il PD un partito, se il suo modus operandi è simile al consigliere di turno che decide in proprio il da farsi, incurante di una linea regionale e nazionale in cui collocare le proprie azioni? I consiglieri che sono andati a firmare, secondo Baruffi, sarebbero fuori dal partito (ma uno ci diceva candidamente che non si è mai iscritto al PD). E i dirigenti che li hanno assecondati e avallati, tecnicamente sono dentro o fuori? O loro non volevano? Non è dato sapere perchè, a distanza di giorni il PD di Matera tace. Un rumoroso silenzio condiviso dal livello provinciale (ma esiste ancora?) e da quello regionale, nonostante le pesanti accuse che gli sono state riversate addosso da parte del Sindaco e dal Coordinatore regionale del M5S in sede di conferenza stampa di qualche giorno fa. Al momento tutti zitti! Nemmeno un post. In verità, un post è stato pubblicato oggi sulla bacheca del PD di Matera con cui a fronte di “accuse e ricostruzioni che mistificano quanto accaduto“, si assicura che non “farà mancare la sua voce“. Ci auguriamo quanto prima.

Invece, a fronte di chi sta zitto e sarebbe stato opportuno parlasse subito, c’è chi parla, fa il gradasso, invece di riflettere sulle proprie responsabilità per questa debacle numerica in cui è precipitata l’amministrazione cittadina e di cui è artefice primo. Parliamo di Francesco Salvatore, la cui nomina a nono assessore e l’ampiamente preventivato subentro di una oppositrice, ha prodotto questo patatrac. Uno che avesse avuto a cuore le sorti della amministrazione e dello stesso M5S non avrebbe mai dovuto “pretendere” ed ottenere questa nomina. O no? Risulta pertanto davvero stucchevole la sua pretesa di dimissioni di Francesco Mancini da Presidente della Provincia di Matera il quale gli ha risposto con i garbo che lo contraddistingue (il testo integralmente a seguire). Che ci azzecca, ammesso e non concesso che qualcuno abbia garantito un appoggio del PD che realisticamente non poteva assolutamente esserci nella situazione data? E’ evidente che la fine ingloriosa della maggioranza eletta con il Sindaco Bennardi, assottigliatasi sempre più sino a questo risiko giocato per troppo tempo sul 17° consigliere, è responsabilità esclusiva del primo cittadino e del suo entourage evidentemente incapaci di gestire nel tempo rapporti e pretese di poltrone. Con perdite costanti di consiglieri, senza riuscirne a recuperarne alcuno in quattro anni. Imperizia, presunzione, scarsa predisposizione all’autocritica, assenza di visione politica. Un mix fatale. Per cui, l’accusa forte al PD ha sicuramente un fondamento per quanto riguarda il blitz notarile, ma deve essere chiaro che la fossa, il M5S & C., se la sono scavata da soli. Fino all’ultima spalata di terriccio fatta da/con la nomina assessorile di Salvatore. Anche i sassi, quelli per strada, lo capiscono. Il risultato? E’ che ora la città ha davanti a se una prospettiva ancora più balcanizzata per le prossime elezioni. Con speranze sempre minori che ci possa essere in futuro qualcosa di meglio di quanto ora fallito. Perché, non dimentichiamolo, nel 2020 chi ha votato Bennardi lo ha fatto perchè tutto il resto era considerato vecchio e peggiore. O no? Per cui la prospettiva è quella di tornare al vecchio, all’usato sicuro, insomma al meno peggio. E non è certo un bel vedere. Vedremo. Magari spunteranno novità ora inimmaginabili. Magari da valutare senza nemmeno farsi troppe aspettative.

Ecco a seguire la risposta di Francesco Mancini alla lettera dell’ex assessore grillino Salvatore: “Caro Francesco, comprendo il risentimento per quello che è successo, ma penso che vadano tenuti distinti ruoli, responsabilità e situazioni.

Ero e sono convinto che l’alleanza fra le forze di centrosinistra, e perciò anche fra PD e M5S, sia una necessità e vada perseguita con caparbietà e lungimiranza.

E’ valso per la provincia di Matera, come per quella di Potenza, così come per la Basilicata e tante altre regioni.

Ed è la linea ribadita nei giorni scorsi anche dal responsabile degli Enti Locali del PD.

Scelte diverse, alle quali sono estraneo, non possono essere utilizzate per reazioni a catena dirompenti, che aggraverebbero e moltiplicherebbero gli effetti negativi già prodotti.

Ognuno, con umiltà, pazienza, impegno contribuisca ad evitare che si approfondiscano i solchi della divisione e a riprendere le ragioni del dialogo e della collaborazione, per il bene di tutto il centro sinistra.

Con stima e amicizia.”