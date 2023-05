Matera: bocciatura mozione figli coppie omogenitoriali, incomprensibile!

Il coordinatore regionale di più Europa Basilicata Massimiliano Taratufolo, torna con una nota che pubblichiamo più avanti, sulla bocciatura avvenuta nell’ultimo Consiglio Comunale di Matera della mozione sul tema della trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali, definendola una “occasione persa per fare buona politica“. Lo stesso fa il coordinatore regionale di VOLT Eustachio Follia con altro comunicato che trovate più avanti. Ma non solo. Essa è apparsa essere palesemente incomprensibile e persino autolesionistica. Specie nel particolare momento di difficoltà che il Sindaco e la maggioranza stanno attraversando. Aggiungendo confusione con percorsi che fanno a pugni con la coerenza e che trovano difficoltà ad essere compresi a chi pure ha loro dato fiducia. Questo si aggiunge ad altri. E’ risultata infatti alquanto risibile la giustificazione addotta dal primo cittadino diffusa a ridosso (https://giornalemio.it/politica/non-passa-mozione-coppie-omogenitoriali-sindaco-e-scarciolla-su-binari-diversi/) della scelta sua, dei consiglieri del M5S e degli altri gruppi di maggioranza, di non votare la mozione in questione che se approvata avrebbe costituito sicuramente un rafforzativo ed un sostegno solenne della massima assise cittadina alle posizioni meritoriamente già da lui assunte. Perchè rovinarla con qualcosa che sembra appartenere al piccolo cabotaggio della polemicuccia locale? Per non darla vinta ad una ex consigliera di maggioranza che l’aveva proposta? Davvero incomprensibile questo autogol. Ma tant’è!

Ed ecco a seguire il testo integrale del comunicato stampa di Più Europa: “Tutti si dichiarano in prima fila nella battaglia dei diritti ma pochi, a giudicare da quanto avvenuto in consiglio comunale con la bocciatura della mozione a sostegno delle trascrizioni di figli di coppie omogenitoriali, sono coloro i quali sono disposti ad assumere atti amministrativi consequenziali, necessari a dare sostanza alle battaglie politiche. Nel caso di specie, gli enti locali hanno assunto, loro malgrado, un ruolo determinante perché sono proprio i Comuni che, continuando le trascrizioni, possono concretizzare una battaglia politica iniziata negli ultimi mesi a seguito delle indicazioni di stop alle trascrizioni del governo di centrodestra.

Il partito che rappresento a livello regionale ha attivato, immediatamente, in seguito a tali decisioni del governo, nella piena autonomia della propria azione politica, una campagna nazionale denominata “caro sindaco trascrivi”, mobilitandosi in tutti i Comuni in cui vi erano propri rappresentanti, affinché si elevasse forte il grido di giustizia contro le discriminazioni derivanti dal vuoto normativo in essere in Italia. Il deposito delle mozioni, divulgato anche a mezzo stampa, è avvenuto quasi contestualmente in tutta Italia, il che sgombra il campo da ogni fine utilitaristico della nostra consigliera Cinzia Scarciolla, prima firmataria, alla quale va il nostro plauso per l’iniziativa correttamente portata avanti, condivisa da tutti gli organi del partito.

In linea con gli orientamenti nazionali, quindi, ci siamo attivati anche nel Comune di Matera, presentando la medesima mozione depositata negli altri comuni italiani, insieme ai consiglieri Milena Tosti, Imma Milia Parisi, Pasquale Doria, e votata, in consiglio, anche dai consiglieri Liborio Nicoletti, Marina Susi e Adriana Violetto.

Respingo fortemente al mittente, pertanto, le vili accuse di strumentalizzazione contro chi ha semplicemente fatto il proprio dovere promuovendo atti nel consiglio comunale, nel pieno esercizio del proprio mandato, assumendo scelte che altri, hanno ritenuto di non assumere, contrariamente agli orientamenti dei propri partiti nazionali che, in altri comuni, come Bologna, Trento, Reggio Emilia, Napoli ed altri, si sono espressi a sostegno della mozione, semplicemente votandola, invece di trincerarsi dietro pretestuose giustificazioni e dilatori tentativi in spregio di un vuoto normativo che dura ormai almeno dal 2004. Invece di mortificare l’attivismo politico, la sana ambizione a vedere Matera in linea con altre città progressiste, si preferisce recriminare e lanciare invettive che qualificano solo chi le fa. Noi continueremo a fare battaglie politiche, in piazza come in consiglio.

I partiti progressisti locali, come il Pd, Campo Democratico, i Verdi, i Socialisti, dovrebbero interrogarsi sulla propria coerenza ideale e fattuale, che troppo spesso ha deluso gli elettori tanto erano diverse le posizioni espresse rispetto al modus operandi praticato. Ne è prova una Basilicata depressa, economicamente e socialmente, privata di diritti, come il lavoro, la sanità, l’istruzione universitaria, la mobilità, ben più scontati di quelli di nuova costituzione delle coppie omogenitoriali, ma che sono rimasti ugualmente al palo nell’indifferenza di una classe dirigente spesso priva di slanci ideali ma ben radicata in meccanismi di stantia convenienza.

La visione si costruisce con la sommatoria degli atti, e non delle sigle, nelle scelte amministrative e non nelle dichiarazioni, diversamente il campo progressista sarà incapace di offrire una reale alternativa ad una destra che impone il suo modello conservatore nel continuo equilibrismo della sinistra tra apparenza e sostanza. In questo campo progressista lascio il Movimento 5 stelle uscire dalla sua confusione per decidere che cos’è o cosa vuole essere. Non è una bella pagina per la politica del centrosinistra locale che ha perso un’occasione per esprimere slanci scevri da condizionamenti e lusinghe governiste. La nostra Basilicata ha bisogno di chiarezza, scelte coraggiose. Il conformismo del potere ha già fatto troppi danni e deve cedere il passo ad una sana politica.”

VOLT: MATERA TRADITA ANCHE SUI DIRITTI E SULLE LIBERTA’

Bocciata la mozione per la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali

“Tradendo l’annuncio di voler riprendere la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali residenti nel Comune di Matera, l’Amministrazione M5S-Verdi-Psi-Lega-Campodemocratico affossa la mozione “Caro sindaco trascrivi”.

Se il governo Meloni ha bloccato l’iscrizione nei registri dei vari uffici anagrafe comunali dei figli di coppie omogenitoriali, i sindaci di numerose città italiane evidenziando il “vuoto normativo” hanno deciso di continuare a registrare i bambini: lo hanno fatto i primi cittadini di Trento, Bologna, Firenze, Roma, Treviso, Bari…Una adesione che aveva annunciato anche il sindaco Bennardi con una dichiarazione altisonante: “Sono pronto a prendermi personalmente la responsabilità per firmare gli atti anche andando contro le direttive ministeriali. L’interesse dei bambini viene prima di tutto e non possono esserci discriminazioni” (30 marzo scorso).

Invece, in Consiglio comunale Bennardi ci ha ripensato, e con lui si girano dall’altra parte anche i “progressisti a parole”.

“Lottiamo quotidianamente con una Amministrazione assolutamente incurante dei contenuti, pronta a qualsiasi annuncio e sempre a favore di selfie, ma del tutto inconcludente all’atto pratico”, dichiara il coordinatore regionale di Volt, Eustachio Follia.

“Matera sarebbe dovuta essere esempio di libertà e di diritti – prosegue Follia -, non soltanto da proclamare, bensì da praticare. E invece, di fronte alla realtà, nel Palazzo di via Moro non si riesce a distinguere un post-fascista da un Verde. Per Volt, come per una larga maggioranza di italiani, è fondamentale contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. In attesa di una legge – conclude il coordinatore lucano del movimento europeista -, l’unica possibilità è quella di agire collettivamente nell’esclusivo interesse dei minori, secondo i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona”.”