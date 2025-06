Matera: Bene per il quorum, ballottaggio in calo dell’8%. Ecco i dati dei 3 ultimi ballottaggi.

A Matera, grazie anche alla concomitanza con il ballottaggio (ma non era scontato), il quorum per i 5 referendum è stato raggiunti e superato. Certo magra consolazione, rispetto al dato nazionale, ma segno che in questa società così distratta su temi così importanti per la vita di migliaia di persone come lavoro e diritti, c’è uno zoccolo duro da cui ripartire per riportare questi temi al centro del dibattito politico. Contrariamente a quanto vorrebbero le forze politiche ed economiche che hanno interessi opposti al mondo del lavoro rinchiuso sempre più nella precarietà e nella insicurezza da norme ingiuste ed irrispettose della dignità soprattutto dei giovani che si apprestano a costruire il loro futuro. Non proprio incoraggiante per i due contendenti al ballottaggio alla carica di sindaco della città, è la flessione di oltre l’8% rispetto al primo turno dei votanti. Infatti ha votato il 56,90% rispetto al 65,20% del 1 turno, con una flessione dell’8,30% in meno (flessione che fu del 15% nel 2020, il 15,98% nel 2015 e il 20,92% nel 2010). Chi sono stati coloro che non hanno ritenuto di tornarci? Quanti di coloro che li avevano votati al primo turno non li ha rivotati? E quanti di coloro che non li avevano scelti in prima battuta hanno fatto la scelta di uno piuttosto che dell’altro? Tutte incertezze che fanno stare sul filo dell’incertezza un risultato che non è per nulla scontato, sebbene ci sia chi partiva favorito grazie ai consensi ottenuti al primo turno. Ricordiamo che alla griglia di partenza ci sono: Roberto Cifarelli che al primo turno ha conseguito 13.925 voti e il 43,52% (a cui si è aggiunto il 4,32%, con 1.381 vori, di Luca Prisco apparentatosi per il ballottaggio) e Antonio Nicoletti che ha ottenuto 11.832 voti e 36,98%.

In attesa dei risultati che arriveranno nel pomeriggio, subito dopo lo spoglio delle schede dei referendum, vediamo come sono andati i ballottaggi delle precedenti tre tornate. Nel settembre 2020, al ballottaggio andarono: Sassone Rocco Luigi, con 10.460 voti e il 30,28% conseguiti al primo turno ma che al secondo turno raccolse solo 9.050 voti e il 32,46%, mentre Domenico Bennardi che al primo turno aveva ottenuto 9.525 e il 27,57%, nel secondo raccolse 18.830 voti e il 67,54%. Nel maggio 2015 al ballottaggio andarono: Adduce Salvatore, con 14.458 voti e il 40,13% conseguiti al primo turno ma che al secondo turno raccolse solo 12.926 voti e il 45,49%, mentre De Ruggieri Raffaele che al primo turno aveva ottenuto 10.120 e il 36,00%, nel secondo raccolse 15.488 voti e il 54,51%. Nel marzo 2010 al ballottaggio andarono: Adduce Salvatore, con 18.694 voti e il 48,31% conseguiti al primo turno e che al secondo turno pur raccogliendo solo 14.336 ottenne il 50,31%, mentre Tosto Angelo Raffaele che al primo turno aveva ottenuto 10.120 e il 26,24%, pur aumentando i propri consensi a 14.157 voti si è fermato sulla soglia del 49,69%.