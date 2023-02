Matera: avviati lavori di riqualificazione stradale anche al Paip 2

“Sono partiti ieri mattina, come da programma, altri cantieri di riqualificazione stradale sulle arterie principali della zona Paip 2, dove si segnalavano punti critici e asfalto dissestato, per un’area importante in cui insistono molte aziende e residenti. Un lavoro necessario, che rientra in una più ampia riqualificazione in corso già da oltre un mese in vari rioni e zone della città, dove ci sono punti maggiormente critici e per i quali l’amministrazione comunale ha deciso di investire un milione di euro dell’avanzo di bilancio.” E’ quanto si apprende da una nota del Comune in cui si specifica che: “In particolare, si sta intervenendo oggi su via Maestri del Lavoro, via dei Mestieri, via della Scienza, via della Tecnica, via dell’Agricoltura, via delle Arti. Tutte arterie del Paip particolarmente bisognose da tempo di una seria riqualificazione. Interventi di vitale importanza, che arrivano dopo decenni di incuria, con un grande sforzo organizzativo dell’ufficio Lavori pubblici e dell’assessore Lomurno. Invece di procedere in ordine sparso o limitarsi a riempire le buche esistenti in quei tratti viari dove sono state rilevate le maggiori criticità, l’Amministrazione comunale ha trovato le risorse necessarie per organizzare un dettagliato piano di interventi di rifacimento di lunghi tratti stradali cittadini, partendo dalle maggiori criticità. Tutto finalizzato al ripristino di cordoli stradali e marciapiedi, a bonificare le strade in cui sono presenti gravi avvallamenti, a realizzare la pavimentazione ove occorrente e a eliminare talune situazioni legate alla circolazione stradale e pedonale.” “Ricordo -rimarca il sindaco Domenico Bennardi- che questo investimento da noi programmato, fa parte una serie di interventi pianificati in fase iniziale, purtroppo secondo una stima degli uffici tecnici, per riqualificare tutte le strade di Matera nella loro interezza, abbandonate da decenni, servirebbero circa 50 milioni di euro, ovvero l’importo del bilancio annuale dell’ente. Intendiamo instaurare oggi un nuovo metodo: la consuetudine di una manutenzione biennale sulle strade ammodernate, naturalmente con la necessità di recuperare il lavoro pregresso”.

Sul dissesto della viabilità nella zona del Paip2 era intervenuta qualche giorno fa Confapi Matera che della questione aveva interessato anche il Prefetto (https://giornalemio.it/politica/comune-tace-e-de-salvo-confapi-matera-scrive-al-prefetto-per-dissesto-strada-paip2/). La stessa associazione datoriale, con una nuova nota odierna, rileva che questi lavori di “Messa in sicurezza di via dell’Agricoltura nell’area Paip 2” sarebbero partiti “dopo la segnalazione di Confapi“, con il Comune che sostanzialmente “corre ai ripari“, sebbene venga ritenuta “positiva la programmazione di interventi di manutenzione in tutta la città“. “Ci sono voluti mesi, ripetute segnalazioni, una lettera al Prefetto e la richiesta di sospendere il mercato del sabato, ma alla fine il Comune di Matera ci ha ascoltato e ha deciso di mettere in sicurezza la strada” scrive, infatti, il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, a commento dell’inizio “dei lavori in via dell’Agricoltura nel Paip 2, strada che versa in uno stato di grave dissesto, tale da creare serio pericolo di danni alle autovetture. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per avere raccolto il grido d’allarme degli imprenditori del Paip – aggiunge il Presidente De Salvo. Siamo stati costretti a scrivere al Prefetto perché nella giornata del sabato la situazione è diventata insostenibile. Il sabato, infatti, la presenza del mercato nella soprastante via Granulari costringe gli automobilisti a percorrere via dell’Agricoltura, unica strada di collegamento. Oltre al pericolo di danni per le auto, bisogna considerare anche che il degrado della strada nuoce al decoro dell’intera area, vista l’elevata presenza di clienti delle imprese proprio nella giornata del sabato. Questa situazione è andata avanti per diversi mesi e l’unica alternativa sarebbe stata quella di sospendere le attività mercatali per consentire agli operatori economici del Paip, ai lavoratori e ai cittadini di raggiungere le aziende senza problemi. Il dilemma era sospendere il mercato o bloccare le aziende. Adesso finalmente il Comune corre ai ripari, avviando i lavori di ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della strada. Un buon risultato per gli imprenditori del Paip.”

“Verifichiamo con soddisfazione che la nostra segnalazione è servita a ottenere la priorità per i lavori di messa in sicurezza di via dell’Agricoltura – conclude il Presidente di Confapi Matera – senza dover attendere la data del 10 luglio, posta come termine dei lavori del piano di interventi di manutenzione della viabilità della Città. Apprezziamo, infine, il fatto che l’Amministrazione abbia preferito una soluzione definitiva, anziché intervenire con soluzioni-tampone che non giovano certo alla qualità delle opere. Il Comune, infatti, ha reperito le risorse necessarie a pianificare e realizzare interventi di manutenzione di diverse strade della città e dei borghi.”