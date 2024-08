Matera al voto…Sogna ragazzo, sogna

Il noto brano di Roberto Vecchioni cantato con Alfa ci sta tutto per sintetizzare quella voglia di cambiamento, con giovani professionisti ( e non solo) che potrebbero dare una svolta al governo della città, finita nella palude della mediocrità che la stanno facendo arretrare e non poco. Anche per l’assenza di quella cultura di impresa, legata al buon senso, che punta prima di tutto sull’investimento nelle risorse umane e nella voglia di fare. Sull’argomento, non è la prima volta, ci ritorno Antonio Serravezza che continua a dimenticare come nella ex capitale del divano, delle amache e dei canapè, ma anche di sedie e poltrone occupate per comodità e opportunismo, non c’è stato ricambio generazionale di qualità e che tanti sono andati altrove o all’estero. Il quadro della politica locale e regionale è quello che è, da usato garantito, con i ritorni in auge di autocandidature ( almeno hanno capacità e competenze di governo) sostenute da alleanze trasversali da ricostruire sul campo. I giovani, per gran pare sono fuori Matera. Basta guardare nelle famiglie…che, in alcuni casi, si sono ricomposte dove lavorano i nostri laureati che hanno fatto fortuna altrove. Un segnale, che mediocri della politica e sognatori, continuano a ignorare visto che calo demografico ed emigrazione sono una costante anche a Matera. E allora sognare non costa nulla. Sogna Antonio, sogna… e magari ‘’ Vota Antonio’’ come ripeteva Totò o di pancia, in attesa della stagione che verrà dei giovani professionisti(e non solo) che vorranno impegnarsi per governare la città. Tra un anno la conclusione della consiliatura attuale, giunta alla quarta verifica, e non è esclusa la quinta per completare giunta e assegnare deleghe di peso. Poi liste, schieramenti, per prendere il Comune… Copione già visto.



Le riflessioni di Serravezza

Sono tutti uguali eppure noi cittadini ogni qual volta andiamo a votare sogniamo quel qualcosa di nuovo che non arriva mai. Perché chi viene eletto non mantiene un comportamento in linea con le promesse elettorali? Molti di noi cittadini, naturalmente delusi, vorremmo subito un cambio di atteggiamento o un cambio radicale degli uomini al governo della città. La delusione è un male che a lungo andare allontana noi cittadini dalla politica e anche i nostri sogni restano tali. Cosa dire di un governo cittadino che ogni anno è costretto a cambiare la propria coalizione? Non ricordo ma siamo al record di quattro nuovi cambiamenti. Noi cittadini cosa dobbiamo pensare? Le donne e gli uomini che ci governano vivono tra noi e’ possibile che non sentono un’aria di disagio dei materani? Sono certo che tra i tantissimi delusi ci sono anche coloro che hanno votato chi è attualmente al governo locale. Allora, al momento, continuiamo a sognare o a pensare? Voi dite a che cosa? Io sogno un gruppo di giovani professionisti che possano prendere in mano la città per rilanciarla in tutti i settori sia per Matera che per il bene dei singoli cittadini. La nostra città ha delle potenzialità enormi che se sfruttate nei modi e nelle forme giuste potrebbero far crescere anche tutta la provincia ricca di risorse invidiabili ma che anch’esse continuano a rimanere dietro le quinte.