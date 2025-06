Matera al voto. Si è distinta …. Urne aperte fino alle 15.00

Se confrontato con altre città e anche in relazione al dato nazionale quanto registrato alle 23.00 di domenica 8 giugno per il voto ai cinque referendum e per la scelta del candidato sindaco, tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti, i numeri di Matera sono davvero interessanti. Con un 38,60 per cento i referendum in tema di lavoro e cittadinanza e un 41,16 per le comunali, quest’ultimo raddoppiato in serata- come era prevedibile- rispetto al mattino. E’ anche vero che il calo di votanti, rispetto al primo turno, anche questo preventivato c’è stato. Quindici giorni fa aveva votato il 50,17 per cento degli aventi diritto, a conferma che disaffezione, delusione, qualunquismo per vari motivi sono i temi sui quali governo e politica devono ripiegarsi. Quanto ai risultati e alle valutazioni è inevitabile attendere i risultati della chiusura dei seggi. Se il voto sui referendum raggiungesse il quorum del 50 per cento +1 e allora si procederà con lo spoglio,come da direttiva nazionale.E subito dopo si passerà a quello sul ballottaggio dei sindaci. Ancora un po’ di pazienza e, comunque, andate a votare. Scegliere, votare è un dovere. Non lamentatevi dopo se le cose non andranno come avreste voluto. La democrazia è fatta di scelte e partecipazione e di lealtà e concretezza di quanti governano la cosa pubblica: a Roma, a Potenza e Matera.