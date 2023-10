Matera, Accademy Smart Hub San Rocco: approvato progetto attuativo

La giunta regionale della Basilicata, nell’ultima seduta, ha deliberato l’approvazione delle linee guida “Academy for international e nazional Big Players” e contestualmente il progetto attuativo denominato “MT Accademy Smart nell’Hub San Rocco di Matera”. Lo annunciano il presidente Vito Bardi e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Casino. “Con il via libera alle linee guide abbiamo tracciato le azioni e le procedure da perseguire per la nascita di Corporate Academy in Basilicata in accordo con imprese nazionali e internazionali e in collaborazione con il mondo delle università, degli Istituti tecnologici superiori e con altri partner operanti nei settori di specializzazione della Smart specialization strategy regionale” commenta il presidente Bardi. “L’obiettivo – spiega il presidente – rimane quello di favorire investimenti di grandi imprese e gruppi impegnati nel campo dell’innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare al protagonismo dei giovani talenti lucani, dai ricercatori agli startupper, da coinvolgere in percorsi di formazione specialistica e prototipazione di nuovi prodotti e servizi, utilizzando strumenti digitali e tecnologie emergenti attraverso metodologie ispirate all’apprendimento basato sulle sfide”. Per l’assessore Casino “La città di Matera attende da tempo un contenitore come quello dell’Accademy Smart nell’Hub San Rocco di cui abbiamo approvato il progetto attuativo. Abbiamo individuato Sviluppo Basilicata, società in house della Regione, quale soggetto più competente e idoneo allo svolgimento delle attività di supporto e segreteria dell’Accademy. Con lo stanziamento che abbiamo previsto di 3 milioni di euro, a valere sulle risorse della delibera Cipess 79/2021, il governo regionale compie un grande passo in avanti per il raggiungimento della meta. Inoltre, con la delibera di giunta – prosegue l’assessore Casino – abbiamo approvato anche il protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune di Matera con cui sono state stabilite le modalità di collaborazione e attuazione per l’utilizzo degli spazi e dei laboratori e delle attrezzature della casa delle tecnologie nell’HUB di San Rocco”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.