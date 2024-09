Matera a 5 anni dal 2019. Convegno per una svolta?

Sono passati cinque anni da quell’evento formidabile, che ha dato uno scossone all’economia locale e indicato potenzialità e percorsi sul ‘’come andare avanti sulla strada della crescita e delle relazioni internazionali”, ma oggi siamo quasi al dimenticatoio e al rammarico di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Con problemi di turismo di passaggio, aumento dei prezzi e via elencando…. Poche cose, con una Fondazione finita, come era immaginabile, nella filiera degli enti subregionali – con la Regione che resta l’azionista di maggioranza di quella realtà-tra mediocrità e futuro con poche idee, progetti e risorse. E un lascito di sfide mancate come quella dell’ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli (di lui resta l’intitolazione della Cava del Sole…) che aveva spronato la Basilicata a presentare progetti per continuare. Non se ne fece nulla nel solco di polemiche mai sopite e di una strategia accentratrice all’insegna del ‘’ Basta con Matera, che ha avuto abbastanza’’ che ha finito con l’impoverire l’intera regione… A questo aggiungiamo la perdita (oggettiva) di autonomia decisionale della Città dei Sassi, l’assenza di un piano strategico del turismo affidato a esperienze di comprovata professionalità e competenze e la prassi assistenzialistica di parte dell’imprenditoria che chiede a Comune ed enti pubblici: ‘’ Cosa fate per noi?’’, quando le cose non vanno, senza mettersi a lavorare insieme e fare sistema, mettendo mano a coscienza e al portafogli. E allora siamo all’interrogativo e alla provocazione del convegno organizzato per venerdì 13 settembre , alle 19.00, nel chiostro dell’hotel Palazzo Gattini, dalle Associazioni Matheria e della Fondazione Tatarella sul tema ‘’ Matera e il ruolo dimenticato di capitale della cultura’



Due realtà,l’associazione Matheria presieduta dall’avvocato Domenico Palombella e la Fondazione dedicata a una figura politica lungimirante come Pinuccio Tatarella, guidata dal figlio Fabrizio, contribuiranno con l’apporto di imprenditori e politici di diversa provenienza e formazione un confronto su che fare ? per riprendere quel percorso. Un evento, come riporta la locandina, che rientra nel programma ‘’Settembre materano delle idee e del confronto’’. Ne parleranno, dopo l’introduzione di Pasquale Di Lorenzo per Matera Si Muove( Msm) Matheria, i saluti di Fabrizio Tatarella della Fondazione Giuseppe Tatarella e Domenico Palombella presidente di Matheria, Vito Labarile operatore culturale, Angelo Tosto imprenditore, Nicola Benedetto imprenditore ed editor ,gli ex parlamentari Emilio Nicola Buccico già sindaco di Matera e Vincenzo Viti tra i firmatari della legge speciale di recupero dei rioni Sassi. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale alla sanità Cosimo Latronico. Spunti per alimentare un dibattito su Matera 2019, sul ruolo della Fondazione, ridotto a poca cosa e in attesa di espletare il bando per il nuovo segretario generale. Non ci aspettiamo effetti eclatanti, per quanto detto sempre. Servono cultura di impresa, programmi concreti e buona politica, come quella di Pinuccio Tatarella. Un costruttore di ponti, di dialogo, che sarebbe stato utile oggi per evitare tanti sconquassi e protagonismi deleteri che continuiamo a vedere nei governi nazionale e locali. Un suo ricordo nel servizio pubblicato nel 2023 . https://giornalemio.it/politica/quando-pinuccio-tatarella-fece-sognare-la-destra-materana/. Agli organizzatori l’invito a organizzare un altro confronto su Matera 2019, magari coinvolgendo protagonisti di quella esperienza che ha lasciato opportunità, risultati, ma anche tante polemiche.