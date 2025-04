Matera: 25 aprile a gran voce.Memoria e Costituzione non si cancellano

E il concetto, con tagli e passione diverse, aldilà dell’appello alla ”sobrietà” lanciato dal Governo in concomitanza con le cinque giornate di lutto per la morte di un papa battagliero come Francesco, è riecheggiato in piazza Vittorio Veneto a Matera. Città della pace, dei diritti umani e della Resistenza con quella data del 21 settembre 1943, che segnò la Liberazione dalle truppe naziste e dal governo fascista. Democrazia e libertà non sono nulla di scontato e il disegni di svolte autoritarie, in relazione a un nuovo ordine mondiale su basi dei poteri economici e politici, devono tenere alta l’attenzione sui valori del 25 aprile e a quella lotta di Liberazione di 80 anni che portò alla nascita della Repubblica. Gli interventi della presidente della consulta provinciale degli studenti Sonya Bonelli, del professor Francesco Lisanti orfano di guerra, di Carmela Lapadula presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, di Francesco Mancini presidente della Provincia e del commissario prefettizio Raffaele Ruberto hanno toccato, con parole ferme, i valori di quelle celebrazioni che vanno riproposti e diffusi con continuità dalle giovani generazioni a quanti guidano le sorti del Paese. E la gente in piazza ha sottolineato con applausi la presenza di rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine e dell’Anpi, quest’ultima con pannelli didascalici che hanno ricordato il 21 settembre 1943. Una data impressa al cippo di via Lucana, dove perirono gli ostaggi nella caserma della ex Milizia fatta saltare dalle truppe naziste in ritirata. Fiori , silenzio nel ricordo del sangue versato da tanti martiri della libertà, contro ogni indifferenza e tentativi striscianti di ignorare quanto accaduto 80 anni fa e con l’avvento della Repubblica.



A seguire: i video di Sonya Bonelli e Carmela Lapadula; l’intervento di saluto di Francesco Mancini.

Saluto del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini

Celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione

Matera, 25 aprile 2025

“Signore e signori, autorità civili, militari e religiose,

ritrovarci qui oggi nella nostra splendida città, custode di storia e di memoria, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione con la sobrietà che il dolore e il cordoglio dovuti alla scomparsa di Papa Francesco meritano, è un atto di profonda responsabilità e di sentito omaggio a coloro che, con coraggio e sacrificio, ci hanno restituito la libertà e la dignità.

Il 25 aprile non è solo una data sul calendario ma un faro che illumina il nostro presente, ricordandoci il prezzo della libertà e l’importanza di custodirla con cura, giorno dopo giorno. In quel lontano 1945 l’Italia, stremata dalla guerra e dall’oppressione, ritrovò la speranza e intraprese un cammino di ricostruzione morale e materiale, fondato sui valori della democrazia, della giustizia sociale e della pace. Quei valori, sanciti dalla nostra Costituzione, sono l’eredità più preziosa che ci hanno lasciato i partigiani, i militari, gli internati nei campi di concentramento, tutti coloro che hanno resistito con la forza delle idee e con la tenacia delle azioni. A loro va oggi il nostro pensiero più grato e commosso.

Mentre celebriamo questa importante ricorrenza, è fondamentale riflettere su quanto il valore della libertà sia attuale e necessario anche tuttora: la memoria del passato, infatti, non può e non deve rimanere confinata nei libri di storia o nelle celebrazioni annuali. Essa deve interrogarci sul nostro presente e guidare le nostre scelte future. Oggi, purtroppo, assistiamo con crescente preoccupazione a scenari internazionali che richiamano, in modo inquietante, le dinamiche che portarono al secondo conflitto mondiale. Le guerre in corso, le crescenti tensioni geopolitiche, il riemergere di nazionalismi esasperati e di logiche di potenza, ci ricordano quanto fragile sia la pace e quanto sia necessario un impegno costante per il dialogo, la diplomazia e la cooperazione internazionale. Un impegno che trova eco nelle parole di Papa Francesco, instancabile nel richiamare l’umanità alla fraternità, all’accoglienza e alla costruzione di ponti di pace. Il suo appello alla cura del creato, alla giustizia sociale e all’attenzione verso gli ultimi ci sprona a tradurre i valori della Liberazione in azioni concrete per un mondo più giusto e solidale.

Matera, città simbolo di resilienza e rinascita, ci insegna che dalle macerie si può ricostruire, che la cultura e la solidarietà sono motori di progresso e di convivenza civile. Forte di questa lezione, la nostra comunità provinciale è chiamata oggi più che mai a farsi portatrice di un messaggio di pace e di speranza. Il 25 aprile ci ricorda che la libertà non è un dono acquisito per sempre, ma una conquista continua, che richiede impegno, vigilanza e la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie e alle violenze. Ci spinge a essere cittadini attivi e consapevoli, capaci di costruire ponti anziché muri, di promuovere il rispetto delle diversità e di difendere i diritti umani ovunque essi siano minacciati.

In questo giorno di festa e riflessione rinnoviamo il nostro impegno a custodire la memoria del passato per costruire un futuro di pace, giustizia e prosperità per le nostre comunità e per il mondo intero. In tale contesto il nostro compito deve essere quello di lavorare insieme, come comunità, per costruire un domani in cui la libertà e la giustizia siano garantite per tutti, senza distinzione. Onoriamo il sacrificio di chi ci ha liberato e facciamo in modo che non venga dimenticato, ma diventi fonte di ispirazione per le nostre azioni quotidiane.

Dobbiamo lavorare con passione e unità d’intenti per un futuro in cui la parola GUERRA sia relegata nei libri di storia e non torni mai più a oscurare l’orizzonte dell’umanità. VIVA IL 25 APRILE, VIVA LA LIBERTÀ, VIVA LA REPUBBLICA, VIVA L’ITALIA!”