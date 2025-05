Matera 2030 con tanta partecipazione …e foto di famiglia

Nella immagine di apertura, con candidati e famigliari sul palco dei comizi di piazza Vittorio Veneto, Nicola Casino e la sua squadra per Matera proiettata verso il 2030 è sintetizzato un programma e una voglia di fare che coinvolge le diverse fasce di popolazione. Nel comizio di apertura, a mezzogiorno e in coincidenza con la festa della mamma, la sintesi di un programma per e con e la città e con il candidato sindaco Roberto Cifarelli.Buon lavoro.



COMUNICATO STAMPA – Al via la campagna elettorale di “Matera 2030” a sostegno di Roberto Cifarelli

Matera, 11 maggio 2025 – Si è tenuto questa mattina, in piazza Vittorio Veneto, il comizio di apertura della campagna elettorale di “Matera 2030”, lista che sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Cifarelli per le elezioni comunali del prossimo 25 e 26 maggio.

All’appuntamento hanno preso parte tutti i candidati consiglieri comunali della lista. Ad aprire l’evento, molto partecipato, sono stati i saluti di Nicola Casino, leader del gruppo, che ha posto l’accento sull’importanza di una politica fondata sull’ascolto dei cittadini e sulla condivisione delle scelte, elementi ritenuti fondamentali per elaborare risposte efficaci alle esigenze della comunità.

A seguire, il candidato consigliere Nicola Casino ha illustrato i contenuti programmatici della coalizione, soffermandosi in particolare su alcune priorità: il sostegno alle attività commerciali e al settore turistico, l’attenzione alle nuove generazioni attraverso politiche mirate, il rafforzamento dei servizi legati al welfare e all’inclusione sociale, la cura delle periferie con interventi mirati alla riqualificazione urbana e al miglioramento del decoro, e una nuova visione per la promozione del territorio, orientata a rafforzarne l’identità e la capacità attrattiva.

Nel corso del comizio, è intervenuto anche il candidato sindaco Roberto Cifarelli che ha evidenziato la forte sinergia tra le nove liste che compongono la coalizione, parlando di una squadra ampia, coesa e motivata, unita dalla volontà di offrire alla città un progetto credibile, innovativo e vicino ai cittadini.

L’evento ha rappresentato l’inizio ufficiale di una campagna che punta su partecipazione, trasparenza e concretezza, con l’obiettivo di costruire una Matera più dinamica, accogliente e pronta ad affrontare le sfide del futuro.

11/05/2025

MATERA 2030