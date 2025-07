Matera 2030 c’è e il ”cucù” fischierà con senso di responsabilità

La scelta annunciata in consiglio comunale di aderire al progetto del sindaco Antonio Nicoletti ha procurato, come era prevedibile, valutazioni diverse dentro e fuori il consiglio comunale. Nicola Casino, Gianfranco De Mola e Fortunato Martoccia, nella note che segue, precisano le motivazioni della loro scelta e del cambio di campo.”La nostra adesione -spiegano- non è frutto di logiche di convenienza, né è il risultato di accordi personali: è una scelta di responsabilità politica, motivata dalla volontà di mettere a disposizione le nostre competenze e il nostro impegno per contribuire a un governo stabile, inclusivo e orientato al futuro”. E aggiungono che lavoreranno con spirito costruttivo “ma anche con autonomia critica” offrendo il proprio contributo all’interno della maggioranza con coerenza, coesione e trasparenza. Attendiamo sviluppi. Il fischietto di terracotta di Matera 2030 è atteso alla prova di un suono armonioso e magari in un ruolo di rilievo nel nuovo esecutivo.



IL COMUNICATO STAMPA

Il gruppo politico e consiliare Matera 2030, nelle persone dei Consiglieri Comunali Nicola Casino, Giovanni De Mola e Fortunato Martoccia, comunica la propria adesione al progetto di governo cittadino guidato dal Sindaco Antonio Nicoletti. Si tratta di una scelta ponderata, assunta all’esito di un confronto interno franco e approfondito, ispirata esclusivamente da un alto senso di responsabilità verso la città e i suoi cittadini.

In un momento storico in cui la complessità delle sfide sociali, economiche e amministrative richiede visione, concretezza e capacità di costruzione, Matera 2030 ha scelto di non rimanere alla finestra, ma di partecipare attivamente alla costruzione di un percorso di rilancio per la nostra comunità.

La nostra adesione non è frutto di logiche di convenienza, né è il risultato di accordi personali: è una scelta di responsabilità politica, motivata dalla volontà di mettere a disposizione le nostre competenze e il nostro impegno per contribuire a un governo stabile, inclusivo e orientato al futuro.

Abbiamo ritenuto non più rinviabile l’esigenza di offrire alla città una guida forte e coesa, capace di affrontare le priorità della comunità materana: la qualità dei servizi, l’attenzione al sociale, il rilancio dell’economia locale, la valorizzazione dell’identità culturale e la capacità di attrarre investimenti.

Matera 2030 continuerà a portare avanti i propri valori, con spirito costruttivo ma anche con autonomia critica, offrendo il proprio contributo all’interno della maggioranza con coerenza, coesione e trasparenza.

Vogliamo essere parte di una stagione nuova, nella quale il confronto tra visioni diverse non diventi motivo di paralisi, ma terreno fertile per decisioni coraggiose e condivise.

La nostra città non può più permettersi logiche di opposizione fine a sé stessa, né personalismi che paralizzano l’azione amministrativa. È il momento di lavorare insieme, mettendo al centro il bene comune e superando appartenenze e divisioni che non rispondono più alle esigenze reali del territorio.

Matera merita un governo all’altezza delle sue potenzialità. Noi ci siamo.

Gruppo Consiliare e Politico “Matera 2030”