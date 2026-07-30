Matera 2026: l’evento e la coscienza del Mediterraneo

Matera è entrata nel suo anno di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo insieme a Tetouan. Il programma è partito, gli eventi si susseguono e la città è tornata al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

Ma, come evitare che l’evento consumi il significato stesso del riconoscimento? Come tenere aperta la distanza critica tra ciò che viene rappresentato e ciò che accade realmente nel Mediterraneo, nella città e nel territorio?

Il rischio non è soltanto quello di un programma insufficiente o di singoli eventi poco riusciti. È più profondo: che la parola Mediterraneo si riduca a una cornice evocativa, a un repertorio di immagini, suoni, contaminazioni artistiche e richiami identitari, senza diventare una vera occasione di conoscenza, confronto e responsabilità politica.

Non un Mediterraneo, ma molti Mediterranei

Il primo contributo utile viene oggi dall’antropologia. Parlare del Mediterraneo al singolare può essere fuorviante. Non esiste una regione culturalmente uniforme, immobile e identica a sé stessa. Esistono molti Mediterranei: urbani e rurali, costieri e interni, insulari e continentali; Mediterranei delle migrazioni e delle partenze, della permanenza e della restanza; Mediterranei delle élite e delle classi popolari; delle città globali e dei paesi che si spopolano.

Questa pluralità non nega l’esistenza di legami profondi. Impedisce, però, di trasformarli in una identità retorica o in una presunta essenza mediterranea.

La lezione di Fernand Braudel rimane fondamentale proprio perché il Mediterraneo è, per lui, «mille cose insieme»: paesaggi, civiltà, economie, rotte, montagne, città e mondi differenti che si sovrappongono e si incontrano. La lunga durata consente di osservare le strutture profonde, ma non deve cancellare le diversità delle comunità, delle memorie e delle forme concrete dell’abitare.

Matera può dirsi mediterranea non perché si affacci sul mare, né per una investitura formale. Può esserlo se riesce a leggere la sua storia e il suo presente dentro questa complessità: città interna ma aperta alle relazioni; luogo di stratificazioni culturali; cerniera tra Basilicata e Puglia, tra aree interne e sistemi urbani; comunità segnata insieme dalla permanenza e dall’emigrazione, dalla tradizione e dalle trasformazioni della modernità.

Il Mediterraneo reale

Il Mediterraneo contemporaneo non è uno spazio pacificato. È attraversato da guerre, occupazioni, diseguaglianze, migrazioni forzate, crisi ambientali, competizioni energetiche e controllo militare delle rotte.

Le merci, i capitali e i turisti lo attraversano con relativa facilità. Le persone che fuggono dalle guerre, dalla fame o dalla dissoluzione delle loro condizioni di vita incontrano muri, respingimenti, detenzione e morte.

L’Europa ha progressivamente trasformato il mare comune in una frontiera. Guarda al Mediterraneo prevalentemente attraverso il linguaggio dell’emergenza, della sicurezza, del contenimento e del controllo. Il mare che per secoli è stato luogo di relazione viene trattato come un fossato da sorvegliare.

Questa miopia non è soltanto culturale. È parte di un assetto economico e geopolitico che produce integrazione senza uguaglianza. Le sponde mediterranee sono connesse, ma attraverso rapporti profondamente asimmetrici. Alcune concentrano ricchezza, tecnologia e potere; altre forniscono risorse, manodopera e territori strategici.

Il Mediterraneo è pertanto anche una delle aree nelle quali diventano più visibili le contraddizioni del sistema mondiale: libertà per i capitali e selezione delle persone; cooperazione proclamata e dipendenza praticata; dialogo culturale e subordinazione economica.

Una Capitale del Dialogo non può ignorare tutto questo. Non può limitarsi a rappresentare la pluralità delle culture senza interrogare i rapporti di potere che le attraversano. Non può pronunciare la parola pace senza misurarsi con le guerre in corso e con la compressione dei diritti umani. Non può parlare di scambi tra le sponde senza chiedersi a quali condizioni avvengano e chi ne tragga beneficio.

La città mediterranea come possibile cura

Gli studi più recenti sulla città e sull’architettura mediterranea aggiungono un’altra prospettiva. Quando la città europea scopre la propria crisi, torna spesso a guardare al Mediterraneo.

Non per copiarne forme estetiche o riprodurre nostalgicamente vicoli, corti e piazze, ma perché nella città mediterranea sopravvivono principi capaci di interrogare la modernità urbana: la porosità tra interno ed esterno, la centralità dello spazio pubblico, la mescolanza delle funzioni, la prossimità, la continuità dei tessuti, la relazione quotidiana tra gli abitanti.

La città contemporanea prodotta dal mercato è spesso inospitale, diseguale e dissipatrice. Consuma suolo ed energia, separa le funzioni, privatizza gli spazi, trasforma l’abitare in rendita e gli abitanti in consumatori.

Il Mediterraneo può allora essere pensato come una possibile cura: non come mito consolatorio, ma come ricerca di matrici differenti dell’abitare e del vivere insieme.

Da questo punto di vista Matera rappresenta un banco di prova particolarmente impegnativo. La città dei vicinati, della relazione tra spazio costruito e ambiente, dei quartieri nati dal risanamento e della continua compresenza tra natura e insediamento, rischia oggi di diventare una città sempre meno abitabile.

L’aumento dei valori immobiliari, l’espansione degli usi turistici, la precarietà del lavoro, la difficoltà delle giovani generazioni a trovare una casa e un futuro, la fragilità dei servizi e delle connessioni territoriali mostrano una contraddizione sempre più evidente: la città celebrata non coincide con la città vissuta.

Cultura o rendita simbolica

Il punto critico riguarda la funzione attribuita alla cultura.

La cultura può essere una infrastruttura pubblica: forma conoscenza, produce competenze, genera lavoro qualificato, rafforza le relazioni sociali, costruisce capacità critica e rende una comunità più consapevole.

Può però anche diventare rendita simbolica: uno strumento di marketing territoriale, di promozione turistica e valorizzazione immobiliare.

In questo secondo caso gli eventi si moltiplicano, ma il sistema culturale locale rimane debole. Gli operatori lavorano in condizioni discontinue e precarie; le associazioni vengono coinvolte episodicamente; le decisioni restano concentrate; l’eredità viene affidata a nuove immagini e nuovi flussi anziché a istituzioni, luoghi e pratiche permanenti.

La questione non è opporre la cultura al turismo. È evitare che la cultura sia subordinata al turismo e che il turismo diventi la sola politica economica della città.

Un modello fondato prevalentemente sulla rendita e sull’economia dell’evento distribuisce benefici in modo selettivo e socializza i costi: aumento dei prezzi, impoverimento delle funzioni urbane, lavoro stagionale, pressione sui servizi e progressiva trasformazione del centro in spazio di consumo.

Matera non può vivere soltanto di eccezionalità. Ha bisogno di ordinarietà qualificata: servizi funzionanti, lavoro dignitoso, abitazioni accessibili, università, trasporti, spazi pubblici, associazionismo, quartieri vivi e relazioni stabili con il territorio.

Partecipazione e democrazia

Il dialogo deve essere praticato prima di tutto nella città.

In questi mesi associazioni, operatori culturali, consiglieri comunali e cittadini hanno chiesto trasparenza, co-programmazione e partecipazione strutturata. Non si tratta di una richiesta accessoria, né di una pretesa corporativa.

La partecipazione è una condizione di qualità delle politiche pubbliche. Non coincide con qualche consultazione, con inviti occasionali o con la raccolta di proposte a decisioni ormai assunte. Significa accesso alle informazioni, chiarezza sulle risorse, sedi permanenti di confronto, criteri pubblici di selezione, valutazione indipendente, monitoraggio e rendicontazione.

Le alternative non nascono da dichiarazioni generali. Si costruiscono attraverso istituzioni e pratiche verificabili. Un tavolo permanente, un forum per la cittadinanza euromediterranea, una commissione scientifica indipendente, una rete stabile tra città, università e società civile, clausole di tutela del lavoro culturale e programmi formativi che continuino dopo il 2026 sarebbero già trasformazioni concrete.

Il vero lascito non è un’altra stagione di notorietà. È la capacità di modificare, almeno in parte, i rapporti tra istituzioni, comunità, cultura e territorio.

Matera come laboratorio mediterraneo

Matera può ancora dare un significato originale al titolo ricevuto.

Può limitarsi a ospitare il Mediterraneo, attraverso spettacoli, mostre e delegazioni. Oppure può provare a diventare un laboratorio mediterraneo. Un luogo nel quale: il Mediterraneo venga studiato nella sua pluralità storica, antropologica e politica; il dialogo sia accompagnato da una chiara cultura della pace e dei diritti; le città e le comunità delle diverse sponde costruiscano progetti duraturi; la cultura sia riconosciuta come lavoro e infrastruttura pubblica; le aree interne siano considerate parte integrante dello spazio mediterraneo; i quartieri, le scuole, l’università e la cittadinanza attiva partecipino alla costruzione delle politiche; turismo e accoglienza siano ricondotti dentro una strategia più ampia di abitabilità e sviluppo territoriale.

In questo senso, il Mediterraneo non rappresenta un modello da imitare. È un metodo per pensare la complessità e per tenere insieme ciò che la modernità ha separato: città e territorio, economia e società, cultura e lavoro, identità e pluralità, memoria e futuro.

Tenere aperta la domanda

Non sappiamo ancora quale eredità lascerà Matera 2026. Sarebbe prematuro pronunciare una sentenza definitiva. Ma proprio per questo occorre mantenere viva la tensione critica tra evento e trasformazione. Seguire gli appuntamenti, riconoscere quelli riusciti, discutere i contenuti e valorizzare le esperienze positive non significa rinunciare alle domande fondamentali.

Che cosa resterà? Quali nuove relazioni saranno state costruite? Quali luoghi, competenze e istituzioni continueranno a operare? Quale lavoro sarà stato prodotto e a quali condizioni? In che modo il titolo avrà migliorato la vita di chi abita Matera? Quale idea del Mediterraneo avremo contribuito a costruire?

Sono queste le domande che impediscono all’evento di esaurirsi nella celebrazione. Matera non deve soltanto raccontare il Mediterraneo. Deve usarlo per interrogare sé stessa.

E forse proprio questa capacità di restare dentro la contraddizione — senza rifiutare l’occasione e senza farsi assorbire dalla sua retorica — può costituire il contributo più serio della città a un Mediterraneo che non sia soltanto evocato, ma conosciuto, praticato e condiviso.