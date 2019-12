I consiglieri comunali Carlo Antezza, Nunzia Antezza, Rocco Buccico, Marco D’Andrea, Eustachio Di Lena, Daniele Fragasso, Paolo Manicone, Antonio Materdomini, Antonio Sansone, Vito Sasso, Giovanni Scarola, Augusto Toto, Vito Tralli in una nota esprimono alcune riflessioni in merito all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e sulla proroga dei 51 dipendenti comunali assunti per Matera 2019. Di seguito la nota integrale inviata alla nostra redazione.

“Si è svolta questa mattina (ieri -ndr), presso la sala Arrigoni del municipio, una seduta fiume della I^ Commissione Consiliare Bilancio, in vista del Consiglio Comunale fissato per lunedì prossimo 30 dicembre.”

Inizia così una nota diffusa da 13 consiglieri comunali della Città dei Sassi (Antezza Carlo, Antezza Nunzia, Buccico Rocco, D’Andrea Marco, Di Lena Eustachio, Fragasso Daniele, Manicone Paolo, Materdomini Antonio, Sansone Antonio, Sasso Vito, Scarola Giovanni, Toto Augusto, Tralli Vito) in merito alle modalità di costruzione e all’iter procedurale del Bilancio di Previsione 2020-2022 che dovrebbe essere approvato entro la fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio. In modo particolare si pone l’accento su un ipotizzato uso strumentale della proroga contrattuale per 51 lavoratori a tempo determinato, inserita nella manovra di bilancio mentre -sostengono-potrebbe essere risolta con una atto di giunta da ratificare successivamente in sede consiliare. Questo perchè dicono i sottoscrittori della nota la maggioranza non avrebbe i numeri per approvare il documento contabile.

Ma ecco come prosegue il documento:

“Tra i punti all’ordine del giorno, oltre l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, anche la manovra che consentirebbe alle 51 unità con contratto in scadenza il 31/12/2019 di proseguire il proprio lavoro, fino al 30 giugno 2020, qualora il bilancio venisse approvato.

Proprio su questa questione, tralasciando valutazioni politiche e metodologiche che la segreteria cittadina del partito di maggioranza ha messo in campo in questi giorni (compreso stamattina) e che meriterebbero considerazioni separate, vorremmo focalizzare il nostro pensiero su quelle che sono le prospettive illustrate stamattina.

Data per certa l’approvazione dell’emendamento nel ‘1000 Proroghe’ del capitolo su Matera, è stata confermata dagli uffici la disponibilità di circa 400 mila euro, rinvenienti da economie che sommati a 330 mila euro recuperati da risorse di bilancio ottenibili rimandando di qualche mese le assunzioni dei concorsi in itinere, garantirebbero la proroga a giugno.

Sull’argomento posto all’attenzione della Commissione Consiliare, il gruppo di minoranza in relazione alla proroga dei contratti dei dipendenti a tempo determinato in scadenza al 31.12.2019, specifica che:

1. Per la proroga, che auspichiamo, è sufficiente una delibera di giunta che autorizzi l’utilizzo dei residui disponibili a tal fine;

2. Al fine di consolidare il deliberato della giunta, ad esclusiva tutela dell’interesse pubblico, ci dichiariamo disponibili a votare entro il 31 dicembre 2019 una specifica e autonoma delibera di consiglio che ratifichi quanto stabilito dall’organo di governo municipale;

3. Non ci prestiamo alla squallida operazione messa in campo da quella parte dell’attuale maggioranza, targata PD, che non avendo i numeri per approvare un bilancio preventivo, probabilmente concepito solo per la sua pancia, pone ricatti sulla pelle dei lavoratori, mercificando per propri fini e manovre elettorali, secondo la peggiore tradizione clientelare, promesse a tempo.

La presente nota si rende necessaria al fine di mettere a tacere quelle false notizie che vedevano i consiglieri di minoranza, compreso il presidente della commissione, colpevoli di rappresaglie politiche atte a rallentare l’iter procedurale.”