Per ieri (mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 18.00) era convocata -in prima convocazione- una seduta pubblica straordinaria del Consiglio Comunale della Città di Policoro, con seconda convocazione prevista per oggi giovedì 24 alle ore 19.30, con tre i punti all’ordine del giorno: la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, presentata da sette consiglieri comunali; la mozione presentata dal Consigliere Comunale Gianluca Modarelli sulla parità di genere nella toponomastica cittadina e sulla proposta di intitolazione di strade o piazze alle vittime di femminicidio; l’ultimo punto riguarda l’interrogazione a risposta orale presentata dal Consigliere Comunale Giuseppe Maiuri circa lo stato in cui versa del “Casolare Paolo Gioacchino” e sul suo futuro (diretta streaming dal Sito Istituzionale dell’Ente www.policoro.basilicata.it ).

Ma la prima seduta è saltata, per l’assenza del sindaco, della giunta e buona parte dei consiglieri di maggioranza (di questa c’erano solo il PDC Francesco Mitidieri, la consigliera Carretta, il consigliere Carrera e il consigliere Agresti che già si era dichiarato “indipendente” nell’ultimo Consiglio), presenti le minoranze che hanno stigmatizzato l’accaduto.

Italia Viva in una nota l’ha definito un “Consiglio Comunale desolante” e “uno spettacolo grottesco e desolante.

Una rappresentazione più che mai efficace della mancanza totale di accountability, di responsabilità: i faticosissimi equilibri interni al PD hanno chiuso questa amministrazione in un cerchio di autoreferenzialitá cieca e sorda ai bisogni della città.”

Ma sull’accaduto il Sindaco Enrico Mascia, con una nota rivendica la decisione della scelta di disertare deliberatamente la seduta consiliare quale passo “Nella direzione della chiarezza”.

“Il Consiglio Comunale di ieri, convocato per discutere la mozione di sfiducia al Sindaco posta dalla minoranza, è stato disertato dal sottoscritto, dalla Giunta e da buona parte dei consiglieri di maggioranza semplicemente perché si è voluto mettere in atto un’azione forte, ove non fosse chiaro, volta a scuotere la coscienze e stimolare il senso di responsabilità di quanti della maggioranza si dibattono in queste ore in dubbi amletici.”

Non già, quindi, un atteggiamento di sufficienza e banalizzazione nei confronti della minoranza, che esercita le sue prerogative, quanto un richiamo forte alla chiarezza nei confronti di alcune frange della maggioranza al fine di definire, in chiaro e senza infingimenti, se il rapporto di fiducia nei confronti del Sindaco è ancora esistente.

Insomma, un’occasione per un banco di prova, scaturita da una iniziativa eclatante, ancorché consuetudine della politica, promossa dalla minoranza alla quale faccio tuttavia notare che i cittadini, ai quali tutti indistintamente sempre dobbiamo riferirci nel nostro operare, poco si appassionano a queste vicende. E valga la considerazione che in certi momenti della diretta streaming di questo consiglio (epocale) erano in verità molto pochi, quelli collegati.

Ciò merita, a mio parere, qualche riflessione.

Questa è, in altri termini, la cifra di un flop annunciato che suggerisce davvero a tutti, maggioranza e minoranza, di dare un taglio a questo cosiddetto teatrino della politica sulle spalle della gente e di concentrare le nostre migliori energie e impiegare il nostro tempo per amministrare questa nostra città nell’ambito di un confronto che sia fecondo e che superi sterili contrapposizioni e personalismi.

Il Consiglio che intendo convocare, per presentare anche la nuova Giunta in un contesto istituzionale consono, sarà, invece, riferito a rendere conto compiutamente delle attività svolte e in essere e a riferire di atti importanti da deliberare.

Altro che Citta immobile!

Questa sera è il momento di assumere, da parte dei dubbiosi della maggioranza, questo impegno o di declinarlo definitivamente, partecipando al Consiglio e votando, schierandosi con la minoranza, la mozione di sfiducia: tutto ciò… nella direzione della chiarezza.

Questo mi sento di suggerire e di porre all’attenzione di tutti”.