Il prossimo 20 e 21 settembre, oltre che per regioni e comuni, si voterà anche per dire SI o NO al taglio dei parlamentari per confermare o respingere la riforma approvata dalla Camera in quarta lettura l’8 ottobre scorso e che taglia i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.

La Camera l’ha approvata a larghissima maggioranza (553 voti a favore, 12 contrari e 2 astenuti) con il voto del M5S, PD, Italia Viva, Liberi e Uguali, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Il dibattito sul referendum si comincia a sviluppare mentre affiora, all’interno di talune forze che pur hanno votato a favore della riforma in Parlamento, qualche dubbio. Una tra queste sembra essere il PD che agli inizi di settembre terrà una direzione ad hoc sul tema.

Idee chiare in proposito dimostra, invece già di averle Maurizio Martina che fu Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nei Governi Renzi e Gentiloni e poi anche segretario del Partito Democratico dal 7 luglio al 17 novembre 2018.

In un’intervista rilasciata oggi a “Il Fatto Quotidiano” dal titolo “I parlamentari sono troppi, il Sì ai tagli è nel nostro Dna” afferma nettamente che “Lavorerò in questo mese per un SI riformista“.

“Dobbiamo dirlo onestamente e mi rivolgo anche ai miei colleghi nel Pd che sono contrari alla riforma: 945 parlamentari sono troppi e il Parlamento deve essere in grado di autoriformarsi” aggiungendo che “Lo dice la nostra storia: le nostre riforme costituzionali lo prevedevano e non si può dire no oggi solo perché l’hanno voluta i 5 Stelle”.

E a domanda circa quali siano le sue ragioni a sostegno del “sì” risponde:

“Il mio sarà un voto favorevole e anti-populista. Penso che tagliare il numero dei parlamentari sia utile. É un’occasione unica per dimostrare che il Parlamento si può autoriformare. Per me la crisi della rappresentanza parlamentare si è alimentata anche dalla irriformabilità delle istituzioni. Io che invece credo fortemente nel ruolo del Parlamento, penso che avere meno deputati e senatori dia a questo ruolo una maggiore autorevolezza. Novecento sono troppi e noi da anni sosteniamo l’esigenza di ridurre il numero. Poi ben venga anche il risparmio ma questa riforma è solo il punto di partenza…”

Aggiungendo anche che : “Io avrei preferito una soluzione in grado di toccare anche il bicameralismo ma penso che la riforma attuale debba essere accompagnata con tre correttivi: l’equiparazione dell’elettorato attivo e passivo di Camera e Senato, l’adeguamento della rappresentanza regionale nell’elezione del Presidente della Repubblica e il superamento della base regionale del Senato. In più dobbiamo approvare una legge elettorale proporzionale come prevedono gli accordi di maggioranza.”

E rispetto all’obiezione che questo taglio dei parlamentari porterà a meno rappresentanza lui risponde: “No, non è così. Come spiegano bene dei noti costituzionalisti, con questa riforma ci adeguiamo ai parametri di riferimento di altri grandi paesi europei nel rapporto tra parlamentari, seggi e popolazione. Questa riforma non stravolge niente e non c’è nessun rischio democratico. Faccio l’esempio della mia provincia, quella di Bergamo: oggi per un milione di abitanti ci sono 20 tra deputati e senatori, mentre se vincesse il “sì” passerebbero a 12. Posso assicurare che 12 sono più che sufficienti per un territorio di un milione di abitanti: io per esempio alcuni colleghi del mio stesso collegio faccio fatica a riconoscerli. Significa che sul territorio non ci stanno poi così tanto.”

E a chi nel Pd spingerebbe per il NO, sostenendo che sarebbe una riforma populista, voluta dal M5S risponde:

“Ho sempre sostenuto che un grande partito riformista e progressista come il Pd non possa avere l’ossessione di doversi distinguere da qualcuno ma debba avere la forza di portare avanti la sua proposta. E in questo caso la nostra storia dice che siamo sempre stati favorevoli al taglio dei parlamentari: oltre alle riforme costituzionali – dalla “Bozzi” alla “Iotti” fino alla “Renzi” – nel 2008, il Pd presentò al Senato una proposta di legge costituzionale identica a quella attuale: 400 deputati e 200 senatori. Io quindi non ci sto a piegare tutto questo alla polemica politica.”

E coerentemente assicura che: “lavorerò in questo mese per un “sì” riformista. Vedremo se fare un comitato. Una cosa è certa: porterò le ragioni del “sì” tra il nostro popolo, a partire dalle feste dell’Unità.”